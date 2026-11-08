A pipoca está pronta! Mourinho se prepara para comemorar após o confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona

José Mourinho se prepara para acompanhar o aguardado confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona, depois que o Real Madrid conquistou uma importante vitória sobre o Valencia, ficando em situação ideal antes da data Fifa, em meio a uma clara melhora no desempenho da equipe e à sua aproximação da liderança do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo o jornal espanhol As, Mourinho havia expressado em tom de brincadeira, antes do confronto entre Atlético e Barcelona, o desejo de que "os dois times percam juntos".

E, depois de superar o obstáculo de Mestalla, que não foi tão assustador quanto o técnico português previra, ele já pode se sentar diante da sua tela para assistir ao duelo entre os dois grandes rivais locais, desfrutando de um balde de pipoca, já que a vitória por 3 a 0 em Valência fez com que qualquer resultado da aguardada partida no estádio Riyadh Air Metropolitano favoreça a sua equipe.

E, o mais importante, a questão já não se resume a olhar os resultados de curto prazo, mas sim que a "sequência de partidas", da qual Mourinho fala com frequência, se tornou uma realidade inegável.

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O jornal destacou que o Real Madrid se transformou em uma equipe completamente diferente daquela que sofreu com a oscilação no início da temporada e levou uma dura derrota no clássico.

O técnico conseguiu chegar à combinação ideal, algo que os jogadores também sentem, o que se reflete na classificação da equipe nas duas competições.

O Real Madrid chegou à data Fifa após conquistar 8 vitórias consecutivas, ficando perto da liderança da Liga dos Campeões da Europa, depois de obter aproveitamento total com vitórias nas suas quatro partidas, além da liderança do Campeonato Espanhol.

Além da melhora na classificação do Campeonato Espanhol e das quatro vitórias consecutivas fora de casa, que vinham preocupando Mourinho, o que mais se destaca na equipe atualmente é a harmonia entre as personalidades dos seus jogadores e os papéis que exercem dentro de campo.

O As explicou que Fede Valverde finalmente se convenceu de que a sua posição natural é a de lateral-direito, enquanto Arda Güler, Bernardo e Diomande contribuem para reforçar o comprometimento defensivo, permitindo que Jude Bellingham se livre da enorme sobrecarga física que costumava suportar sozinho. Assim, o espírito coletivo da equipe apareceu na sua melhor forma.

Grande evolução do Real Madrid

Sobre a possibilidade de o atual Real Madrid ser mais sólido do que as equipes que o antecederam, Mourinho recusou atribuir o mérito a si mesmo, afirmando após o confronto em Mestalla: "O mérito é deles, e não consigo apontar nada no meu trabalho que tenha sido um fator decisivo para eles chegarem a esse nível. Eles respondem de forma impressionante como uma única equipe".

E o técnico madridista acrescentou, demonstrando satisfação: "Há uma grande evolução, e esta equipe me dá uma boa sensação".

A comissão técnica, liderada pelo seu treinador, continua a afirmar que o Real Madrid não é uma equipe que tenha atingido o nível da perfeição, mas conseguiu transmitir tranquilidade e confiança aos jogadores, algo que busca manter durante o período atual, marcado pela abundância de vitórias e resultados positivos.

E Mourinho disse aos seus jogadores: "Sempre digo a eles que vencer com o Real Madrid não é algo que mereça comemoração, e sim a situação normal".

O Real Madrid passou a conquistar as vitórias atualmente de forma mais fluida e com maior eficiência, como se tivesse pisado no acelerador para que as coisas do Merengue voltem à normalidade mais uma vez.