O que está acontecendo com Vinícius Júnior no Real Madrid passou a gerar uma preocupação real dentro do clube; um craque que aterrorizava a Europa com seus dribles agora joga sem alma, e uma única estatística diante do Leipzig foi suficiente para resumir tudo: zero tentativa de drible.

A noite do zero diante do Leipzig

O brasileiro atingiu o seu nível mais baixo desde que vestiu a camisa do Real Madrid, segundo o espanhol "Mundo Deportivo", pois diante do Leipzig pareceu outro jogador, tendo perdido o seu brilho habitual, e deixou de ser aquele ponta que luta por cada bola.

E o número mais revelador do seu estado é que ele não tentou realizar nenhum drible durante toda a partida. Seu saldo ofensivo se limitou a apenas duas finalizações, defendidas com brilhantismo pelo goleiro do Leipzig, Martin Vandevoort, além de uma única contribuição no gol de Arda Güler, que deu ao Merengue a vantagem de 2 a 0, e esses foram todos os seus lampejos de luz na partida.

O rosto de Vinícius, suas movimentações e sua linguagem corporal dentro de campo confirmam todos que ele não se diverte mais com o futebol, algo que preocupa intensamente a diretoria do Real Madrid, principalmente porque o clube renovou o seu contrato neste verão e o colocou no patamar dos grandes craques, numa posição próxima à de Kylian Mbappé, para ser um dos líderes do projeto. Hoje, ele está muito distante daquele status.

A tristeza paira, e Diomande rouba a cena

Vinícius parece triste e isolado, e apesar da confiança do clube na sua capacidade de voltar, a missão parece extremamente complicada no momento.

O treinador o defendeu, mas, ao mesmo tempo, o substituiu aos 70 minutos, colocando em campo o marfinense Diomande, que aproveitou a oportunidade da melhor forma possível, dando a assistência para o terceiro gol de Mbappé e marcando ele próprio o quarto gol de maneira magnífica, transformando-se em instantes no novo ídolo da torcida no Bernabéu.

A decisão da substituição levantou muitos questionamentos, principalmente porque Vinícius não voltará a vestir a camisa do Real Madrid até 4 de novembro, na Liga dos Campeões da Europa, por causa da suspensão de quatro partidas em La Liga, e não voltará a atuar no campeonato nacional até 21 de novembro, diante do Celta de Vigo.

O treinador comentou sobre a mudança, dizendo: "Esta substituição não é a mudança de um treinador insatisfeito, mas a mudança de um treinador que tem um banco de reservas forte".

As vaias sufocam o craque brasileiro

Por outro lado, a torcida do Bernabéu escolheu o seu novo craque. Enquanto seguia soltando vaias contra Vinícius em cada partida, e a partida diante do Leipzig não foi exceção, celebrava Diomande.





E a imagem mais eloquente foi a de Vinícius sentado no banco de reservas após ser substituído, com o rosto triste e olhares sérios, antes de ser o primeiro a sair para o vestiário assim que o apito final soou.

A principal missão agora da diretoria do Real Madrid é devolver Vinícius ao seu nível, pois está claro que algo o incomoda.

O treinador disse a esse respeito, criticando as vaias da torcida: "Se ele está triste, isso é algo muito pessoal. Vocês podem ter o seu próprio ponto de vista, mas acredito que ele é o único capaz de dizer a vocês com sinceridade o que sente ou não sente".

E acrescentou: "Entendo a necessidade dele do apoio de todos, e acredito que ele precisa disso. As vaias quando jogamos fora de casa nos motivam, mas quando isso acontece em nossa casa, é algo doloroso. Como treinador dele, estou feliz com o que ele conquistou".



