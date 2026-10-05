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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A partida começa em casa: Mbappé envia o primeiro sinal a Mourinho

Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
K. Mbappe
J. Mourinho
Espanha
França
Portugal

Após ausência de 10 dias

Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, começou os treinos em sua casa, após chegar a Madri nesta segunda-feira, ou seja, cerca de uma hora depois de a equipe retomar os treinamentos sob o comando do técnico José Mourinho.

O atacante francês completou uma sessão de treino individual à tarde na Cidade do Real Madrid, sua primeira sessão de treino no gramado do estádio de Valdebebas desde a pausa para os jogos das seleções, segundo informou o jornal "Marca".

Mbappé realizou a sessão de treino sozinho, treinando dentro do ginásio e no gramado, com e sem bola, o que demonstra que o joelho respondeu bem aos treinamentos.

O atacante do Real segue com seu processo de recuperação com o objetivo de participar da partida do próximo sábado contra o Villarreal, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu.

Mbappé chega a esta etapa após uma ausência de dez dias da Espanha, tendo se lesionado no joelho esquerdo em 25 de setembro, durante o primeiro jogo da França na pausa para os jogos das seleções. Depois de passar por um exame médico em Valdebebas em 26 de setembro, foi autorizado a completar seu período de recuperação longe do campo de treino, com a aprovação do clube e do próprio Mourinho.

A lesão gerou preocupação no clube merengue, por se tratar do mesmo joelho que lhe causou diversos problemas na última temporada. Na ocasião, seu tratamento não ficou isento de polêmica, já que o atacante buscou uma segunda opinião médica fora da Espanha e passou aqueles dias longe de Valdebebas — uma viagem que, apesar de aprovada pelo Real Madrid, provocou certa inquietação em torno dele.



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