A participação de Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, no próximo duelo contra o Barcelona tornou-se praticamente impossível, depois que o clube merengue deixou o jogador fora de seus planos para o Clássico, diante das expectativas de sua suspensão após a expulsão contra o Villarreal.

Segundo revelado pela rádio espanhola "Cadena COPE", o Real Madrid espera que Vinícius seja punido com uma suspensão de 3 partidas, mantendo a esperança de reduzi-la para duas por meio de recurso, mas trata a ausência do jogador no duelo contra o Barcelona como um fato consumado, à espera da decisão final do comitê disciplinar.

O Real Madrid está programado para enfrentar o Sevilla antes do confronto com o Barcelona no estádio "Camp Nou" no dia 25 de outubro, o que significa que a suspensão esperada privará a equipe dos serviços de sua estrela brasileira no Clássico, mesmo que o clube consiga reduzir a punição ao mínimo.

O árbitro Díaz de Mera explicou em seu relatório que a expulsão de Vinícius ocorreu aos 73 minutos por "puxar o cabelo de um adversário, enquanto a bola estava em jogo, sem que os dois jogadores estivessem em disputa direta pela bola".

Essa descrição pode levar a que o episódio seja considerado uma infração que exige punição superior a uma única partida de suspensão, especialmente porque o episódio não ocorreu durante uma disputa direta pela bola.

O relatório acrescentou que Vinícius continuou protestando em voz alta após sua expulsão e se aproximou do árbitro de maneira agressiva, o que exigiu a intervenção de seus companheiros para afastá-lo.

Esses detalhes podem colocar o jogador diante da possibilidade de sofrer uma punição adicional, de acordo com a avaliação do comitê disciplinar.

A ameaça da ausência de Vinícius no Clássico chega em um momento difícil para o Real Madrid, que sofre com a queda de resultados e de rendimento do jogador no início da temporada, depois de ter ficado no banco de reservas contra o Villarreal, antes de entrar em campo e sair expulso.

Caso a suspensão seja confirmada, o Real Madrid perderá uma de suas principais armas ofensivas no duelo contra o Barcelona, enquanto Vinícius se verá diante de um novo golpe, após as críticas que recebeu por seu desempenho e seu comportamento na última partida.

Apesar de a decisão final ainda não ter sido tomada, a postura do Real Madrid, segundo o relatório da "Cadena COPE", indica que o clube começou a se preparar para o Clássico sem sua estrela brasileira, tentando reduzir o tempo de sua ausência por meio de recurso.

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