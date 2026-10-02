A Palestina goleia a China por 5 a 0 em pleno território chinês

A seleção da Palestina conquistou uma goleada diante de sua rival China (5 a 0), na partida amistosa realizada nesta sexta-feira no estádio Chongqing Longxing, no encerramento da concentração dos "Fedayin" na China.
Asad Al-Hamalawi abriu o placar aos 16 minutos com uma finalização de perna direita de dentro da área, após passe de Oday Dabbagh, e o gol foi validado após revisão do árbitro de vídeo. Em seguida, Al-Hamalawi voltou a marcar o segundo gol aos 22 minutos, após passe de Zaid Qunbar, também confirmado pela tecnologia de vídeo.
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Aos cinco minutos dos acréscimos do primeiro tempo, Oday Dabbagh marcou o terceiro gol com uma finalização de perna esquerda de dentro da área, após passe de Ameed Mahajna, encerrando a primeira etapa com a Palestina na frente por 3 a 0.
A seleção chinesa fez cinco substituições entre os tempos, mas isso não deteve os Fedayin. Aos 54 minutos, Dabbagh marcou seu segundo gol pessoal e o quarto da Palestina com uma finalização de perna direita, pelo lado direito da área.
A seleção chinesa tentou diminuir a diferença e teve duas cobranças de falta direta que acertaram a trave direita. A primeira foi batida por Wang Shangyuan aos 68 minutos, e a segunda por Liu Yang aos 79 minutos.
Aos três minutos dos acréscimos, Ahmed Al-Qaq marcou o quinto gol com uma finalização de perna direita do meio da área. Al-Qaq havia entrado no lugar de Dabbagh aos 82 minutos.
Khaled Al-Nabris, jogador da Palestina, recebeu cartão amarelo aos 50 minutos, enquanto o chinês Gao Zhunyi levou cartão amarelo aos 68 minutos por uma entrada violenta.
A seleção da Palestina já havia conquistado, durante a mesma concentração, uma vitória sobre o Tajiquistão pelo placar de 4 a 2, na qual Asad Al-Hamalawi marcou dois gols.