Após o fim da data Fifa, o Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira que concedeu alguns dias de descanso a Ousmane Dembélé e Nuno Mendes.

O jornal Mundo Deportivo informou que Dembélé e Mendes vão desfalcar, neste sábado, a partida do Campeonato Francês que a equipe parisiense comandada por Luis Enrique disputará diante do Le Mans, no estádio Parc des Princes.

O Paris afirmou em comunicado, por meio de sua conta no X: "Em coordenação com o treinador Enrique e a direção esportiva, Ousmane Dembélé e Nuno Mendes recebem um período de descanso. Cada um deles retornará aos treinos no sábado, 10 de outubro, e no domingo, 11 de outubro, respectivamente".

O desgaste físico se acumulou tanto para Dembélé quanto para Nuno Mendes, considerados peças fundamentais no elenco do treinador Luis Enrique, durante a data Fifa.

Próximas partidas PSG Campeonato Francês 14:45 LEM

O atacante francês disputou duas partidas completas das quatro da seleção francesa, e também participou das outras duas por um total de 82 minutos.

Por outro lado, o lateral português disputou três partidas completas com a seleção de seu país sob o comando de Jorge Jesus, enquanto foi substituído na outra partida aos 78 minutos.

A decisão de dar descanso a Dembélé representa a segunda vez que o jogador francês recebe um período de folga durante a atual temporada, depois de ter recebido um primeiro período no fim de agosto, quando Luis Enrique e os membros de sua comissão técnica consideraram que ele precisava disso, após uma temporada anterior desgastante, que encerrou com a participação na Copa do Mundo pela seleção francesa.