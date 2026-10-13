O renomado jornalista espanhol Manu Carreño não hesitou em disparar uma das críticas mais duras contra José Mourinho, técnico do Real Madrid, desde seu retorno aos holofotes, ao acusar o treinador português de usar a arbitragem como desculpa para encobrir o fracasso técnico de sua equipe, dizendo-lhe em tom afiado: "Seu time não joga futebol de verdade, e isso não é culpa dos árbitros".

Em um ataque mordaz nas ondas da rádio "Cadena SER", Carreño questionou o vício de Mourinho em reclamar dos árbitros, considerando que esse discurso se tornou um tema repetitivo e entediante ao longo de toda a sua carreira, com diferentes clubes e em diferentes competições, e que não pode explicar os verdadeiros problemas enfrentados por suas equipes dentro de campo.

Carreño afirmou que o complexo de Mourinho com o apito não está ligado apenas ao Real Madrid, mas é uma característica que acompanha sua personalidade onde quer que ele vá, e disse: "Mourinho é uma pessoa que vê os árbitros como se estivessem contra ele pessoalmente, e não contra o Real Madrid. Ele achava que estavam contra ele quando estava no Porto, no Chelsea e na Inter de Milão".

O jornalista espanhol acrescentou que essa postura se repetiu em todas as etapas do treinador, seja na Premier League, seja na Itália, e até em suas passagens mais recentes pela Turquia e por Portugal.

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Carreño ironizou as reclamações recorrentes de Mourinho ao dizer: "Vale a pena revisar a definição de árbitro. O árbitro é um juiz esportivo e, no futebol, ele sempre parece favorecer as equipes treinadas por Mourinho. Essa é a definição de árbitro, em resumo".

Carreño repassou o longo histórico de polêmicas do treinador português, do Chelsea e Manchester United à Inter de Milão, Roma e Fenerbahçe, destacando que, em todas as vezes, ele usou o argumento de se sentir prejudicado pela arbitragem como arma para se defender.





Carreño lembrou o capítulo mais recente dessa novela, após a partida entre Benfica e Real Madrid na Liga dos Campeões, quando Mourinho alegou que alguns jogadores do Real Madrid gozam de proteção especial contra cartões amarelos.

Carreño reproduziu a declaração polêmica de Mourinho, quando ele disse: "Fui expulso porque falei algo muito claro: o árbitro tinha um papel escrito onde dizia: 'Tchouaméni, Carreras e Huijsen não merecem cartão amarelo'".

Carreño considerou que essas declarações não são nada além de uma estratégia escancarada para desviar a atenção do verdadeiro problema e questionar publicamente a integridade dos árbitros.

O jornalista espanhol encerrou seu ataque concentrando-se no desempenho técnico do Real Madrid, alertando que a polêmica arbitral ameaça impactar negativamente o debate real sobre a atuação da equipe.

E disse: "A questão é se os torcedores e os jogadores vão acreditar nessa narrativa de Mourinho ao longo de toda a temporada. Porque o time continua não apresentando nenhum tipo de futebol. E eu não acho que isso seja culpa dos árbitros".

Carreño apontou que é preciso separar os dois assuntos: por um lado, há a atual tensão arbitral em torno do Real Madrid, inflamada pelo caso Negreira; por outro, há um debate técnico que não pode ser ignorado sobre um time que não apresenta futebol de verdade.

E alertou: "Tudo isso envolve um risco, ou talvez seja uma estratégia deliberada, para desviar o foco do desempenho da equipe e direcioná-lo para a partida em si", destacando que as reclamações de Mourinho são parte inseparável de sua personalidade no futebol e não vão mudar com seu retorno ao Real Madrid.