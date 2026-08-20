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Ahmed Mansy

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A nova contratação do Al-Hilal: astro do Arsenal disputa com Pedro Neto a sucessão de Malcom

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G. Martinelli
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Quem será o novo ponta do "Líder"?

O Al-Hilal manteve seus esforços para contratar um novo ponta durante a atual janela de transferências de verão, com o objetivo de substituir seu ponta brasileiro Malcom, que está próximo de deixar o clube.

Segundo reportagens da imprensa, Malcom está perto de se transferir para o clube emiradense Al-Jazira durante a atual janela de transferências de verão, após a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, em meio ao desejo do "Líder" de contratar um novo ponta.

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o Al-Hilal colocou o brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, em sua lista de interesses para uma possível contratação no atual mercado de verão.

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Romano esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que o "Líder" incluiu Martinelli em uma lista de três nomes para escolher, que conta com o português Pedro Neto, ponta do Chelsea, além de um terceiro ponta.

De acordo com o jornalista italiano, o ponta do Arsenal deseja se transferir para um dos clubes europeus caso deixe os Gunners, porém a proposta que o Al-Hilal apresentará pode ser grande o suficiente para convencê-lo.

O clube saudita já havia contratado o ponta holandês Crysencio Summerville, do West Ham United, no atual mercado de verão, mas busca outro ponta para completar seu poder ofensivo.

Martinelli joga pelo Arsenal desde 2019, quando chegou vindo do Ituano, do Brasil, tendo atuado em 278 partidas pelo clube londrino, nas quais marcou 62 gols e deu 36 assistências.

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