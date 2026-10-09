A nova aposta da Juventus: Nico González prolonga sua passagem por Turim

O Juventus anunciou oficialmente a renovação de contrato de seu ponta argentino Nico González com o clube, válida até o fim da temporada 2029-2030.

González voltou a se afirmar como uma opção confiável no elenco do Juventus sob o comando do técnico Luciano Spalletti no início da atual temporada 2026-2027, depois de ter passado a temporada 2025-2026 emprestado ao Atlético de Madrid.

O internacional argentino havia se juntado ao elenco da Juventus no verão de 2024, mas foi autorizado a sair por empréstimo no ano seguinte, após uma primeira temporada decepcionante em Turim, marcada por lesões e mudanças na comissão técnica.









González aproveitou seu período no Atlético de Madrid, mas não disputou o número exigido de partidas do Campeonato Espanhol para acionar a cláusula de compra obrigatória. Segundo relatos divulgados durante a janela de transferências de verão, o clube espanhol tentou contratá-lo em definitivo mais uma vez, porém por um valor bem inferior ao da cláusula de compra, de 32 milhões de euros.

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No fim das contas, não se chegou a um acordo, e González retornou e se reintegrou aos treinos dos bianconeri em Turim.

Desde então, após lesões que atingiram vários dos atacantes de destaque do Juventus, entre eles o craque Kenan Yildiz, Spalletti passou a depender cada vez mais de González, que já disputou cinco partidas em diferentes competições nesta temporada e começou como titular nos últimos três jogos do Campeonato Italiano.

O Juventus decidiu recompensar seu atacante argentino com um novo contrato que confirma sua posição como um membro que conquistou a confiança e o apreço do clube dentro do elenco, de modo que seu vínculo com a equipe se estende até o verão de 2030.

Em comunicado publicado no site oficial do clube, afirmou-se: "Nico González assina um novo contrato! O jogador argentino e o Juventus chegaram a um acordo sobre um novo contrato válido até 30 de junho de 2030".

O comunicado acrescentou: "O novo contrato confirma a vontade de dar continuidade à trajetória iniciada no verão de 2024, quando Nico chegou pela primeira vez a Turim. Desde então, o jogador de 28 anos disputou um total de 45 partidas e marcou sete gols com a camisa do Juventus, contribuindo de forma significativa também no início desta temporada, com dois gols em cinco jogos até agora".

E prosseguiu o comunicado: "Seu estilo de jogo acrescenta o elemento surpresa e opções táticas ao setor ofensivo, enquanto os bianconeri enfrentam uma temporada movimentada, além da experiência e da personalidade que fazem dele um pilar valioso para a equipe, dentro e fora de campo".

O clube encerrou seu comunicado dizendo: "Parabéns, Nico!".