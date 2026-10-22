O estádio Camp Nou, casa do Barcelona, se prepara para receber o seu segundo clássico desde o retorno do time de seu exílio em Montjuïc e o início das obras de reforma, em um confronto aguardado diante do Real Madrid que terá início no próximo domingo.

E, como de costume nas grandes noites, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o encontro contará com um enorme mosaico que cobrirá as arquibancadas do estádio, uma tradição antiga iniciada pelo grupo de torcedores "Penya Almogàvers" em 1992, e que segue dando ao clássico uma dimensão estética excepcional.

O primeiro clássico após o retorno ao Camp Nou havia sido realizado no último dia 10 de maio, e terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 0, selando oficialmente o título de La Liga. Naquele dia, a primeira e a segunda arquibancadas foram totalmente cobertas por cartões azuis e vermelhos que formaram o escudo do clube e a frase "FORÇA BARÇA".

Já desta vez, o clube catalão mantém em sigilo o conteúdo da nova mensagem, em coordenação com todas as organizações de torcedores, para que seja a surpresa do tão aguardado encontro.

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O jornal afirmou que o Camp Nou estará lotado, pois no clássico de maio passado o Barcelona alcançou a maior receita de sua história diante do Real Madrid, após as vendas de ingressos chegarem a 16,5 milhões de euros, com a presença de 62.213 torcedores que impulsionaram seu time rumo à vitória.

O objetivo agora é claro: superar esse número

Todos os dados apontam para a possibilidade de quebrar o recorde, e o motivo está na nova ampliação dos assentos VIP. Desde o início do mês atual, com o começo dos jogos do time em casa, a segunda arquibancada passou a contar com quatro fileiras completas para personalidades importantes cercando todo o estádio, em vez de apenas uma ou duas fileiras, como era no passado.

No entanto, a apenas três dias do apito inicial, restaram pouquíssimos assentos e, de acordo com o sistema de precificação dinâmica que se baseia no volume da demanda, os preços tiveram um grande salto desde que foram colocados à venda.

Os preços dos ingressos gerais começaram em 299 euros atrás do gol e 1.092 euros na arquibancada principal, chegando agora a valores entre 1.109 euros na primeira arquibancada e 2.099 euros em sua seção central.

Já os assentos VIP começam em 2.400 euros e chegam a 8 mil euros para os lugares de luxo localizados logo atrás do banco de reservas.



