A Noite da Parceria Árabe... Cooperação entre o Egito e a Argélia em uma missão na Copa do Mundo

A seleção dos Estados Unidos se prepara para enfrentar a Turquia na madrugada da próxima sexta-feira, no Estádio de Los Angeles, em um confronto muito aguardado da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, onde os holofotes estão voltados para esse jogo devido aos nomes árabes que devem entrar em campo.

Os Estados Unidos lideram o grupo com 6 pontos, enquanto a seleção turca entra na partida na última posição, sem nenhum ponto, após sofrer duas derrotas contra a Austrália e o Paraguai.

O árbitro internacional egípcio Mahmoud Ashour continua a consolidar sua posição entre a elite mundial dos árbitros, após ter sido escolhido pela Comissão Principal de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) como árbitro assistente de vídeo no confronto entre Estados Unidos e Turquia, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A escolha de Ashour, segundo comunicado da Federação Egípcia de Futebol, fez parte de uma equipe de arbitragem internacional liderada pelo argelino Mustapha Gharbal como árbitro principal, auxiliado por seus compatriotas Mokran Gourari como primeiro assistente e Akram Abbas Zahrouni como segundo assistente, enquanto o emiratense Omar Al-Ali assume a função de quarto árbitro e Mohamed Al-Hammadi atua como árbitro assistente reserva.

A equipe de vídeo-arbitragem conta com o espanhol Antonio Garcia como árbitro principal, o egípcio Mahmoud Ashour como árbitro assistente e Lara Juan como árbitra assistente.

A partida será disputada às 5h da manhã da próxima sexta-feira, horário do Cairo, no Estádio de Los Angeles, na cidade de Englewood, no estado da Califórnia, no âmbito das disputas do Grupo 4.

Essa designação marca a quinta participação de Mahmoud Ashour na atual edição da Copa do Mundo, tornando-o o árbitro egípcio com mais participações na história da competição. Essa continuidade reflete o alto nível técnico e a disciplina que ele tem demonstrado desde o início da competição, sendo considerado um dos nomes de destaque na gestão da tecnologia de vídeo em nível internacional.