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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A mordida de Mbappé força Mourinho a saltar do banco do Real

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

O Real Madrid venceu o clássico contra seu rival Barcelona pelo placar de 2 a 1, no estádio Spotify Camp Nou, na décima rodada de LaLiga.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que o segundo gol do Real, marcado por Kylian Mbappé aos 87 minutos, foi celebrado com euforia pelo banco de reservas da equipe merengue.

José Mourinho esteve no centro da cena, já que o treinador português pulou e não hesitou em fazer gestos expressivos para comemorar o gol.

O jornal destacou que Mourinho também deixou a área técnica em diversas ocasiões para reclamar de algumas decisões da arbitragem, sendo a primeira vez após 10 minutos do início da partida.

Depois disso, o treinador português e seus auxiliares não hesitaram em se dirigir ao árbitro para protestar contra suas decisões, o que provocou alguns atritos com o banco de reservas do Barcelona.



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