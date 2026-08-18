Apesar das contratações que injetaram seis nomes de peso em todos os setores do Real Madrid, uma verdade chocante permanece: o talento por si só não conquista títulos. Pois, embora o clube merengue tenha um elenco teoricamente capaz de arrasar em tudo, há um elo perdido que ameaça derrubar tudo.

Foi assim que o jornalista espanhol Álvaro Benito apresentou uma leitura analítica sobre o futuro do Real Madrid, afirmando que o verdadeiro desafio diante de José Mourinho não tem a ver tanto com os nomes, mas com a reconstrução da personalidade da equipe.

A revolução do mercado e o desafio do vestiário

O Real Madrid entrou no mercado de transferências com uma força sem precedentes e reforçou suas fileiras em todos os setores com seis negociações de uma só vez. Na defesa, a equipe contratou o trio Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Marc Cucurella; no meio-campo, atraiu o português Bernardo Silva; enquanto reforçou seu ataque com a dupla promissora Carlos Espai e Yan Diomandé.

O clube revelou sua tentativa de contratar Rodri, que no fim preferiu se transferir para o Barcelona, enquanto o nome de Martín Zubimendi voltou a aparecer na mesa de negociações, sem definição final até o momento.

Mas o nome mais destacado na revolução de Madri continua sendo José Mourinho, o homem a quem foi confiada a missão de devolver a vitalidade e recuperar o espírito competitivo de uma equipe que parecia ter perdido sua identidade.

A missão de Mourinho: disciplina e sacrifício

Benito, durante sua participação no programa El Larguero, considera que o maior desafio diante do treinador português não é apenas técnico, mas psicológico e administrativo em primeiro lugar, quando disse: "Ele precisa se concentrar na disciplina e no sacrifício, na defesa e no ataque. Estamos falando de um plano básico e de um comprometimento total dos jogadores com ele. Essa é a principal missão de Mourinho: convencer as pessoas do que é preciso para competir hoje."

Ele apontou um paradoxo claro no desempenho dos astros da equipe, já que jogadores como Jude Bellingham e Kylian Mbappé brilharam intensamente com suas seleções nacionais durante a Copa do Mundo, mas não apresentaram o mesmo nível coletivo ao voltarem para a camisa do Real Madrid.

Benito acrescentou em tom incisivo: "Se a equipe continuar jogando dessa maneira, sua trajetória vai acabar. O Real Madrid tem um time capaz de competir por tudo nesta temporada, mas com uma única condição: atender às exigências que Mourinho vai impor."

E alertou para a repetição do cenário das duas últimas temporadas: "Se o mesmo erro se repetir por três anos consecutivos, e se virmos na décima rodada uma equipe relaxada sem a bola, dominada por certa dose de caos, com a ausência de qualquer plano na construção das jogadas de ataque ou na organização da pressão, o resultado está decidido."

A lição do Paris Saint-Germain

Benito citou o modelo do Paris Saint-Germain como um exemplo a ser seguido, explicando: "Olhem para o Paris Saint-Germain. Eles derrubaram todos os mitos do futebol. Explodiram a ideia da necessidade de um volante defensivo tradicional."

E continuou: "Eles têm jogadores jovens como Fabián, Kvaratskhelia, Doué e Dembélé, além de dois laterais que avançam constantemente. Essa equipe parece uma máquina quando se trata de defender e atacar. Ela refuta qualquer ideia preconcebida sobre o que uma equipe deve ser. Ali, todos precisam dar o máximo de si."

Ele encerrou sua análise com uma mensagem direta ao vestiário merengue: "Todos precisam estar em sintonia, e cada jogador deve saber quem é o responsável por ampliar o campo de ataque, quem é o responsável por garantir a profundidade defensiva, os passes precisam ser rápidos e precisos, e a equipe precisa estar bem posicionada na construção das jogadas de ataque. Não deve ser apenas passar a bola aleatoriamente para ver quem vai criar e quem tem talento. Isso não basta para competir com os melhores."