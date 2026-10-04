A trajetória do jovem Thiago Pitarch segue uma regra de ouro do futebol: "um passo atrás para dar dois à frente". Depois de 73 dias consecutivos sem disputar um único minuto oficial pelo time principal do Real Madrid, a última data Fifa veio como uma tábua de salvação e a oportunidade ideal para reavivar sua carreira competitiva, por meio de um plano temporário e cuidadosamente estudado, acordado entre a diretoria do clube e o técnico José Mourinho.

Em vez de se limitar aos treinos rotineiros em "Valdebebas", o plano previa a participação em campo para alcançar o preparo necessário.

Após receber o sinal verde de Mourinho, Pitarch disputou dois jogos pelo "Castilla", nos quais deu uma assistência diante do Sant Andreu (1 a 1) e fez uma atuação de destaque contra o Alcorcón (1 a 2).

O plano se estendeu com a coordenação direta entre o Real Madrid e a Federação Espanhola, com Pitarch atuando pela seleção sub-20 e marcando um gol com habilidade com sua perna esquerda nas redes do México (2 a 0), antes de brilhar novamente por 45 minutos em outro amistoso com a seleção, até chegar ao confronto do "derby" diante do Atlético de Madrid com o Castilla, no qual mostrou uma presença excepcional no campo de ataque adversário e uma capacidade extraordinária de cobertura e drible.

Elogio merecido de seu técnico e evolução tática

Seu técnico, López de Lerma, não hesitou em elogiar seu compromisso profissional, afirmando: "O Thiago se gerencia sozinho e voltou com a mesma paixão e entusiasmo que conheci nele desde as categorias de base. Apesar da dificuldade da fase de recuperação da lesão que o privou do período de pré-temporada, ele mostrou uma melhora enorme na compreensão das dimensões do jogo e na aplicação da faceta ofensiva perto da área."

Com essa atuação, Pitarch recupera o papel de liderança marcante que havia mostrado anteriormente com a seleção espanhola sub-19, quando foi coroado como o melhor armador do Campeonato Europeu de Juventude, confirmando sua elevada capacidade de desempenhar o papel de armador recuado e atacante infiltrado.

A mensagem chegou a Mourinho: prontidão total

O confronto do derby no estádio "Di Stéfano" contou com a presença de José Mourinho nas arquibancadas, onde o treinador português acompanhou de perto a atuação de seu jovem jogador e se convenceu de seu preparo técnico e físico.

Mourinho - que insistiu na permanência de Pitarch no verão e cancelou sua iminente transferência para o Fulham - deseja convocá-lo oficialmente para a lista do time principal para atuar no próximo confronto diante do Villarreal no estádio "Santiago Bernabéu", depois de constatar que a promessa (hispano-marroquina) possui as soluções individuais e a eficiência de finalização que lhe permitem mudar o rumo das partidas assim que lhe for dada confiança.