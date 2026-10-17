O Atlético de Madrid arrancou uma vitória nos acréscimos sobre o anfitrião Espanyol, por 1 a 0, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

O único gol da partida foi marcado por Álex Baena, com um chute forte, após um passe de categoria do reserva Julián Álvarez, aos 89 minutos.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 22 pontos e assumiu a vice-liderança de LaLiga, a dois pontos do líder Barcelona, que se prepara para encarar o Real Betis. Já o Espanyol ficou estacionado nos 8 pontos, na 12ª colocação.





O jornal Sport destacou os principais lances do confronto. O Espanyol conseguiu resistir à primeira arrancada ofensiva do Atlético de Madrid e, com o passar dos minutos, o time catalão começou a impor sua presença em campo, aumentou sua capacidade de manter a posse de bola e passou a encontrar espaços nos setores do adversário.

Na verdade, Roberto Fernández teve a primeira grande chance de colocar o Espanyol em vantagem, ao subir em um cruzamento de Brian Zaragoza, mas sua cabeçada não resultou em gol.

O ritmo do jogo aumentou nos minutos que antecederam o intervalo, e o Atlético de Madrid ameaçou a meta adversária em várias oportunidades, mas faltou precisão no último toque para transformar as chances em gols.

No entanto, a maior chance da primeira etapa foi do Espanyol, depois que Cabrera soltou um chute forte que acertou em cheio o travessão.

Após o retorno dos vestiários, o segundo tempo começou com clara igualdade entre as duas equipes. Nenhuma delas desistiu de buscar o gol da vantagem, mas sempre com o cuidado de não se arriscar em excesso.

Diego Simeone, técnico do Atleti, fez mudanças a partir do banco de reservas na tentativa de alterar os rumos da partida, e sua aposta quase deu resultado, depois que Marcos Llorente, que havia acabado de entrar em campo, soltou um chute forte que parou no travessão.

Com o avançar dos minutos, o placar seguiu inalterado. O Atlético de Madrid assumiu a iniciativa com a bola, enquanto o Espanyol tentava ameaçar o gol adversário por meio de contra-ataques.

Mas, a menos de 10 minutos do fim da partida, o RCDE Stadium viveu um dos momentos mais esperados da noite, com o retorno de Javi Puado aos gramados.

O capitão do Espanyol voltou ao campo depois de se recuperar de uma grave lesão no joelho, e foi recebido pela torcida do time catalão com uma salva de palmas estrondosa, em uma cena que refletiu a felicidade pelo seu retorno às competições.

A alegria, porém, logo se transformou em decepção. Nos minutos finais do jogo, o Atlético de Madrid encontrou Álex Baena na entrada da área, e o meio-campista não desperdiçou a oportunidade.

Com um chute preciso, Baena conseguiu balançar as redes do Espanyol,

Com essa derrota, o Espanyol sofre um novo golpe, já que sua sequência de partidas consecutivas sem vitória chegou a 4 jogos no Campeonato Espanhol.