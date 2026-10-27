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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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"A mancha da derrota não será apagada": Argentina ironiza coroação de Kane com a Bola de Ouro

H. Kane
L. Messi
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
England
Argentina
EUA

Os argentinos se recusam a reconhecer a superioridade do atacante inglês

O resultado da corrida pela Bola de Ouro 2026 provocou reações divergentes na imprensa internacional, depois que o inglês Harry Kane foi coroado com o prêmio, mas a imprensa argentina se recusou a reconhecer a superioridade do atacante do Bayern de Munique, mantendo a posição de que Lionel Messi é o melhor do mundo, apesar de ter terminado em quinto lugar na classificação final.

O jornal argentino "Olé" escolheu um título irônico para sua capa, publicada na manhã desta terça-feira, no qual se lia: "Aunkane ganes o pierdas", em um trocadilho com o nome de Kane, para enfatizar que Messi continuará sendo, aos olhos dos argentinos, o detentor do status mais elevado, independentemente do resultado da votação.

غلاف صحيفة أوليه

O jornal escreveu: "Messi é sempre o melhor para nós, mesmo que os europeus tenham escolhido o jogador do Bayern de Munique e tenham dado à maior lenda da história o modesto quinto lugar".

A imprensa argentina não se limitou a questionar o resultado da votação, mas resgatou o confronto entre as duas seleções na semifinal da última Copa do Mundo, quando a Argentina superou a Inglaterra, considerando que aquela derrota continuará sendo uma mancha na trajetória de Kane.

O jornal disse: "A mácula da derrota para Messi e a Argentina na semifinal jamais será apagada. Ainda assim, Leo Messi continuará sendo o melhor para nós, e a Copa do Mundo provou isso mais uma vez".

Kane encerrou a corrida pela Bola de Ouro 2026 em primeiro lugar, à frente do francês Kylian Mbappé, que ficou em segundo, e do espanhol Lamine Yamal em terceiro lugar, enquanto Rodri ficou em quarto e Messi ocupou o quinto lugar.

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