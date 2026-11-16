A maldição da data Fifa persegue o Barcelona: 3 casos preocupam Flick

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Com a chegada da pausa para as datas Fifa, Hansi Flick, técnico do Barcelona, encontra-se em estado de preocupação e apreensão, e com toda a razão para isso. A questão não diz respeito apenas às lesões, mas também a atitudes difíceis de compreender, como a postura da Confederação Brasileira de Futebol.

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O jornal Sport noticiou que o Barcelona tem pela frente um calendário complicado até o fim do ano, sobretudo no estádio Spotify Camp Nou, onde enfrentará Villarreal, Atlético de Madrid e Manchester City, além de outros adversários.

O treinador alemão passou a entender muito bem os problemas que os períodos de paralisação para datas Fifa impõem aos seus planos e à sua programação.

Cubarsí aguarda a realização de exames

Embora o técnico Luis de la Fuente precisasse fazer alterações para dar mais energia ao rendimento da equipe durante o intervalo da partida entre Espanha e Inglaterra, o que fez ao colocar Pedri e Fermín, a permanência de um jogador tão importante como Pau Cubarsí no vestiário causou surpresa.

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E ficou claro que não se tratou de uma decisão técnica. O próprio comandante da seleção espanhola explicou, após a partida, que o jogador do Barcelona sentiu um incômodo muscular.

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Mais especificamente, o incômodo foi na região da coxa, e talvez tenha ocorrido após um esforço físico antes do fim do primeiro tempo, como no lance em que foi marcado um pênalti a favor de Harry Kane.

O jogador aguarda a realização de exames médicos nesta segunda-feira em Barcelona, sob supervisão do departamento médico do clube catalão, para determinar se realmente sofreu uma lesão, bem como para saber sua gravidade.

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Cubarsí é um jogador fundamental e indispensável para o treinador Hansi Flick, além de ser o único defensor, ao lado de Gerard Martín, que não se lesionou.

Corte de De Jong da lista da seleção da Holanda

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Há outro jogador que passará por exames médicos nesta segunda-feira, após seu retorno a Barcelona: Frenkie de Jong.

Enquanto a Espanha encerrou sua participação na atual data Fifa, a situação é diferente para a seleção da Holanda, que se prepara para enfrentar a Alemanha em uma partida decisiva na capital, Berlim.

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Depois de horas de incerteza, a seleção holandesa decidiu cortar o meio-campista do Barcelona de sua lista, para que passe por avaliação do departamento médico do clube, por conta de algumas dores nas costas que vem sentindo.

Assim como no caso de Cubarsí, as previsões indicam que a situação não parece grave, mas serão os exames médicos que definirão a natureza do problema.

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O caso de Frenkie exige grande cautela e cuidado, especialmente diante dos problemas que o impediram de disputar suas primeiras partidas nesta temporada até o clássico no dia 25 de outubro passado, quando sofria de um problema no joelho, e isso também durante sua passagem com a seleção de seu país.

Raphinha permanece com o Brasil apesar de não poder jogar

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Felizmente, este caso não está relacionado a uma lesão, mas as coisas não transcorrem normalmente sempre que Raphinha se junta à seleção do Brasil para disputar jogos internacionais.

Depois que o capitão do Barcelona teve de defender seu comprometimento com a seleção brasileira durante a entrevista coletiva, e quase entrou em prantos, e depois foi expulso ao fim do amistoso contra o Japão, que terminou com a derrota do Brasil por 3 a 2, apesar de já ter deixado o campo após ter sido substituído, a Confederação Brasileira de Futebol se recusou a permitir que o jogador voltasse ao seu clube.

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Raphinha não poderá participar por conta da suspensão na partida marcada para Singapura, amanhã, terça-feira, e, mesmo sendo um amistoso, ele permaneceu com a seleção brasileira por causa da complicada situação pela qual a equipe passa. Carlo Ancelotti ainda não conseguiu convencer a todos, e o capitão da seleção do Brasil goza de grande influência dentro do vestiário.

Essa situação fará com que Hansi Flick não consiga recuperar os serviços de seu jogador Raphinha mais cedo, o que privará o treinador do Barcelona de contar com ele antes da data que esperava.