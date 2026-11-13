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Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images
Oliver Maywurm
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A maldição continua! Sequência completamente maluca do ex-astro do Bayern de Munique Matthijs de Ligt ganha mais um capítulo

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Uma sequência bastante curiosa do ex-zagueiro do Bayern de Munique Matthijs de Ligt continua após a saída do técnico Michael Carrick do Manchester United.

Carrick, cujo cargo já estava ameaçado havia algum tempo, foi demitido na quinta-feira. Para de Ligt, isso significa que o zagueiro também terá um novo técnico no início de sua 12ª temporada como profissional.

Curiosamente, de Ligt nunca começou uma temporada com o mesmo técnico que estava no comando no início da anterior. Quando subiu ao time principal do Ajax de Amsterdã na temporada 2016/17, aos 17 anos, seu treinador era Peter Bosz.

Como Bosz se transferiu para o Borussia Dortmund no verão de 2017, de Ligt começou sua segunda temporada como profissional sob o comando de Marcel Keizer. O técnico, porém, permaneceu apenas seis meses e foi substituído por Erik ten Hag, com quem de Ligt iniciou a temporada 2018/19.

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De Ligt teve três técnicos diferentes em três anos na Juventus

Na temporada seguinte, o holandês necessariamente teve um novo técnico após sua transferência para a Juventus de Turim, mas trabalhou com Maurizio Sarri por apenas um ano. Sarri foi demitido após a temporada 2019/20 e substituído pelo ídolo da Juve Andrea Pirlo, que também teve de deixar o cargo apenas 12 meses depois.

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Assim, a troca de técnicos de de Ligt continuou. No início da temporada 2021/22, Massimiliano Allegri passou a treiná-lo na Juventus. Allegri permaneceu em Turim até 2024, mas de Ligt deixou o clube em 2022 rumo ao Bayern de Munique, em uma transferência de 67 milhões de euros, e mais uma vez teve um novo técnico, desta vez Julian Nagelsmann. Após a demissão de Nagelsmann na primavera de 2023, Thomas Tuchel assumiu o Bayern, enquanto de Ligt se transferiu para o Manchester United em 2024.

Manchester United Training SessionGetty Images

No clube inglês, começou sob o comando de ten Hag, seu antigo técnico no Ajax. Poucos meses depois, porém, ten Hag foi demitido e Ruben Amorim assumiu o United. De Ligt iniciou a temporada 2025/26 com o português, mas a encerrou sob o comando de Michael Carrick após a demissão de Amorim no início de 2026.

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Quem será o sucessor de Michael Carrick no Manchester United?

Agora que o inglês também foi demitido em Old Trafford, uma coisa está clara: de Ligt voltará a ter, no início da temporada 2027/28, um técnico diferente daquele com quem começou a temporada anterior. Segundo a imprensa, Mauricio Pochettino é o grande favorito para suceder Carrick. Para tirar o argentino de 54 anos do cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos, com contrato válido até 2030, o United provavelmente teria de pagar uma cláusula rescisória de 8,6 milhões de euros. Enquanto isso, Pep Guardiola é cotado para suceder Pochettino nos Estados Unidos.

De Ligt, por sua vez, quase não teve espaço no United nesta temporada após uma lesão prolongada nas costas. O jogador de 27 anos fez apenas duas partidas em 2026/27 e voltou a jogar na derrota por 4 a 1 para o Como, pela Champions League, no fim de outubro, após mais de dez meses afastado. O contrato de de Ligt em Manchester, onde disputou 58 partidas (três gols) em quase dois anos e meio até agora, vai até 2029.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

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