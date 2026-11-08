A maior pedra no sapato: Simeone, o técnico mais incômodo da carreira de Flick

Diego Simeone é o único treinador a derrotar Hansi Flick três vezes em sua carreira profissional e, se o Atlético de Madrid vencer o Barcelona neste domingo, se tornará o primeiro técnico a superar o alemão quatro vezes desde o início de sua trajetória como treinador, em 1996, com o Victoria Bammental, na quarta divisão alemã.

Com isso, o treinador argentino já se tornou a pedra mais incômoda no sapato de Flick ao longo de sua carreira no futebol profissional, mesmo antes do início do aguardado confronto no estádio Metropolitano, segundo o jornal espanhol "Marca" .

E, para além da possibilidade de Simeone entrar na próxima pausa para jogos das seleções na liderança da tabela e de se tornar o treinador com mais vitórias na história do Campeonato Espanhol, depois de igualar, diante do Levante, a marca de 344 vitórias de Luis Aragonés, apesar de ter disputado 192 partidas a menos, o argentino está perto de confirmar sua condição de maior obstáculo já enfrentado por Flick.

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Os confrontos entre os dois treinadores tornaram-se quase um hábito, já que eles se enfrentaram 12 vezes, sendo dois jogos quando Flick era treinador do Bayern de Munique e dez confrontos desde que assumiu o comando do Barcelona. E, embora a balança penda a favor do alemão, que conquistou sete vitórias e dois empates, ele não encontrou treinador que o incomodasse tanto quanto Simeone.

Mais especificamente, desde a chegada de Flick ao Barcelona, Simeone conseguiu desferir golpes dolorosos nele. No primeiro confronto entre ambos durante a temporada 2024-2025, no estádio de Montjuïc, o Atlético protagonizou uma virada decisiva e venceu por 2 a 1, sagrando-se campeão de inverno, além de Simeone ter conquistado sua primeira vitória no Campeonato Espanhol em solo barcelonista.

Mas as duas derrotas mais dolorosas para Flick vieram na temporada passada: a primeira por 4 a 0 em 45 minutos, que abriu o caminho para o Atlético chegar à final da Copa do Rei, e a segunda por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, resultado que o Barcelona não conseguiu reverter na partida de volta.

De volta ao passado distante

E, para encontrar treinadores que derrotaram Flick três vezes antes de Simeone, é preciso voltar aos seus primórdios nas divisões inferiores alemãs, antes de ele fazer seu nome no Bayern de Munique.

É preciso retroceder 21 anos para encontrar um treinador que derrotou Flick três vezes, Robin Dutt, que comandou o Stuttgarter Kickers na temporada 2005-2006 e conquistou suas três vitórias sobre o Hoffenheim, o clube com o qual Flick subiu à Regionalliga Süd, a terceira divisão alemã.

Hermann Gerland também aplicou três derrotas a Flick, quando era treinador da equipe reserva do Bayern de Munique, antes de se tornar, cerca de 15 anos depois, seu auxiliar na seleção alemã e no clube bávaro.

E, duas temporadas antes disso, Hans-Jürgen Boysen já havia derrotado Flick pela terceira vez, durante sua passagem pelo Schweinfurt 05 e pelo Kickers Offenbach. Antes disso, Gerd Schwickert levou a melhor sobre ele nas temporadas 2001-2002 e 2002-2003, após derrotá-lo com o Wehen, clube no qual atuou Pellegrino Matarazzo, atual treinador da Real Sociedad, e depois com o SV 07 Elversberg na temporada 2003-2004, segundo o "Marca".