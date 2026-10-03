A derrota por 7 a 0 para a Inglaterra no sábado à noite, pela Liga das Nações, foi uma "catástrofe antinatural e inaceitável", avaliou o jornal diário Jutarnji List. E prosseguiu: "Não apenas não pertencemos à elite, nós nos tornamos San Marino! Os sonhos das quartas de final acabaram, o despertar é mais doloroso do que depois de vinte cervejas."

Clima de ressaca também em outros veículos de mídia do país. "A desesperada Croácia sofre sua derrota mais pesada da história", escreveu o Index Sport. O 24Sata fala em uma "vergonha gigantesca!". E o telegram.hr chamou o resultado de "um colapso sem precedentes e profundamente humilhante".

Bem diferente, claro, foi a reação do lado vencedor. "Inglaterra no sétimo céu. Homens contra meninos. Foi brincadeira de criança", estampou o Daily Mail. O Sun afirmou: "O time de Thomas Tuchel causou furor com uma das maiores atuações fora de casa da história da seleção inglesa."

A Inglaterra de Tuchel dominou como quis diante de 6 mil crianças e jovens em Rijeka. Por causa de incidentes racistas cometidos por torcedores croatas no ano passado, a UEFA havia determinado inicialmente uma partida com portões fechados. Mas uma regra estabelece que crianças de até 14 anos ainda podem entrar gratuitamente no estádio, e assim as arquibancadas ficaram muito bem ocupadas.

Harry Kane (2), Jude Bellingham (1), Anthony Gordon (1), Bukayo Saka (2) e Morgan Rogers (1) levaram o terceiro colocado da Copa do Mundo a uma vitória sensacional e, também pelo placar, totalmente merecida.

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O que disse o técnico da Croácia, Slaven Bilic?

O técnico da Croácia, Slaven Bilic, chamou o resultado de "a maior derrota de todos os tempos" e pediu perdão a todos ao redor. "Sinto muito. Estamos decepcionados. Sinto muito pelos torcedores, sinto muito pelas crianças nas arquibancadas. Sinto muito por todos os torcedores croatas. Estive agora com os jogadores, conversamos brevemente, e isso é o pior para nós. Nunca teríamos esperado por isso", disse o ex-jogador da Bundesliga e da Premier League.

Com três pontos em três partidas, os croatas estão em terceiro no Grupo 3 da Liga das Nações, Liga A. A Espanha lidera a chave com o aproveitamento máximo de nove pontos, seguida pela Inglaterra (6). A República Tcheca (0) é a última colocada.