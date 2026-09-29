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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

“A maior ameaça para nós mesmos”: Thomas Tuchel detona a própria equipe

Liga das Nações A
T. Tuchel
Tchéquia x Inglaterra
Tchéquia
Inglaterra

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, fez duras críticas ao comportamento defensivo de sua equipe na atuação mais recente contra a Espanha.

Na entrevista coletiva antes do segundo jogo da Liga das Nações contra a República Tcheca, na noite de terça-feira, o técnico alemão explicou que, acima de tudo, era preciso eliminar os graves erros individuais.

"Cometemos erros individuais quando estávamos com a bola, especialmente na saída de jogo em profundidade. Não podemos repetir isso", afirmou Tuchel, antes de alertar: "Principalmente neste nível. Precisamos melhorar essas coisas. Estranhamente, quando estávamos em posse de bola, éramos nosso maior perigo para nós mesmos."

Na derrota por 3 a 2 para a Espanha na estreia, dois gols da atual campeã do mundo foram precedidos por graves falhas individuais do sistema defensivo dos Three Lions. No 1 a 0, por exemplo, o zagueiro do Manchester City Marc Guehi perdeu a bola na saída de jogo para Lamine Yamal, que aproveitou o erro com frieza e marcou o gol da vantagem logo no início, aos 6 minutos.

Também no 2 a 2 a defesa da Inglaterra, na figura de Nico O'Reilly, não foi bem. O lateral-esquerdo, que também tem contrato com o ManCity, entregou a bola sem necessidade nos pés do adversário Dani Olmo. O ex-jogador do Leipzig acabou tocando a bola para Alex Baena, que marcou o empate momentâneo com um chute de cerca de 16 metros.

England Men Training & Press ConferenceGetty Images

Como a imprensa inglesa reagiu à atuação fraca?

A fraca atuação defensiva também deixou a imprensa inglesa chocada. "A Inglaterra encontra seu DNA: Defensively Not Able (em português, inapta defensivamente)", avaliou o Telegraph, enquanto a BBC advertiu: "A Inglaterra se entrega ao caos, mas precisa de controle para ganhar os grandes prêmios." Segundo o Sun, foram "o erro de Guehi e o pênalti perdido por Kane" os principais responsáveis pela derrota.

Em relação à "estrutura" de forma geral, Tuchel, por sua vez, disse estar satisfeito e, por isso, após apenas um jogo, "ainda não vê motivo para preocupação". Contra os tchecos, ele espera uma atuação defensiva claramente mais madura.

Com a derrota, Tuchel e a Inglaterra ocupam inicialmente a terceira posição do Grupo 3. Os próximos adversários serão a República Tcheca (29 de setembro) e a Croácia (3 de outubro), antes do reencontro com os tchecos no dia 6 de outubro.

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