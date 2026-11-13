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A seleção da Holanda, comandada pelo técnico Xavi Hernández, apresentou uma atuação ofensiva excepcional diante da sua rival Grécia, após vencê-la pelo placar de 7 a 0, na partida que reuniu as duas seleções na noite de sexta-feira, pela quinta rodada da Liga das Nações da Europa.

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A partida é disputada no estádio Johan Cruijff Arena, na capital holandesa, Amsterdã, em meio a uma superioridade avassaladora dos donos da casa, que conseguiram transformar o confronto em um festival de gols, depois de balançarem as redes da seleção grega por sete vezes nos primeiros 66 minutos de jogo.

O início holandês foi fulminante: Crysencio Summerville abriu o placar cedo, aos 6 minutos, antes de Tijjani Reijnders ampliar o marcador aos 12, quando o mesmo jogador voltou a marcar o terceiro gol aos 18, confirmando a grande superioridade ofensiva dos anfitriões.

As tentativas da seleção holandesa não pararam por aí, já que ela manteve a pressão sobre a defesa grega, e Reijnders conseguiu marcar seu terceiro gol pessoal e o quarto de sua seleção aos 33 minutos, completando o hat-trick no primeiro tempo e colocando a seleção grega diante de uma missão extremamente difícil.

Antes do fim do primeiro tempo, Jurriën Timber se juntou à lista de artilheiros, depois de marcar o quinto gol aos 40 minutos, levando a seleção holandesa ao intervalo com uma vantagem de cinco a zero, em um resultado que refletiu a grande diferença entre as duas seleções durante a primeira etapa do confronto.

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A seleção grega tentou chegar às redes holandesas, e Fotis Ioannidis conseguiu marcar um gol aos 24 minutos, mas o árbitro o anulou após recorrer à tecnologia do árbitro de vídeo assistente, privando os visitantes de diminuírem a diferença logo no início da partida.

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A superioridade holandesa continuou após o retorno do intervalo, quando Jurriën Timber voltou a marcar seu segundo gol pessoal e o sexto de sua seleção aos 59 minutos, antes de Donyell Malen acrescentar o sétimo gol apenas dois minutos depois, mais precisamente aos 61 minutos.

O resultado tem importância adicional tendo em vista a situação das duas seleções no grupo, já que ambas entraram no confronto empatadas com 8 pontos, depois que cada uma manteve seu retrospecto invicto nas quatro primeiras partidas da competição, o que tornou o duelo um confronto direto pela liderança do Grupo 2 do primeiro nível.

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O confronto anterior entre as duas seleções na competição atual havia terminado empatado em 2 a 2, na Grécia, no dia 1º de outubro, depois que os donos da casa abriram dois gols de vantagem antes de a seleção holandesa conseguir reagir no segundo tempo, com cada lado conquistando um ponto na partida.

Mas o cenário foi completamente diferente no confronto de Amsterdã, onde a seleção holandesa impôs seu domínio desde os primeiros minutos e explorou os espaços na defesa adversária de forma perfeita, enquanto a seleção grega foi incapaz de lidar com as rápidas movimentações ofensivas, especialmente de Reijnders, Timber e Malen.