Em uma notícia há muito aguardada pelos torcedores do Barcelona, o craque espanhol Dani Olmo está perto de voltar aos gramados, após uma ausência que afetou bastante os planos do técnico Hansi Flick nas partidas mais importantes da temporada.

O armador do Barça (28 anos) está fora do time desde o confronto contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, no dia 20 de outubro passado, quando uma lesão no músculo adutor esquerdo o obrigou a deixar o campo, dando início a uma longa jornada de tratamento e reabilitação.

A ausência de Olmo foi um golpe doloroso para o Barcelona, já que Flick ficou sem seus serviços em partidas decisivas contra o Real Madrid, o Aston Villa e o Atlético de Madrid, confrontos nos quais a presença de um jogador do nível de Olmo poderia fazer a diferença no último terço do campo.

Porém, de acordo com o que revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os últimos dias trouxeram boas notícias nos bastidores do clube catalão, onde o jogador da seleção espanhola se sente bastante melhor e demonstra total confiança em sua condição para o retorno.

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Olmo se recupera de forma excelente, e seu progresso no programa de reabilitação superou as expectativas, a ponto de a comissão técnica considerar que ele poderia estar disponível caso houvesse uma partida no meio da semana atual.

O departamento médico e a comissão técnica agora têm um objetivo claro: deixar Olmo pronto para obter a liberação médica para participar da próxima partida do Campeonato Espanhol contra o Villarreal, marcada para o domingo, dia 22 de novembro.

O jogador aproveitará a atual data Fifa para alcançar a melhor condição física possível, por meio de treinos específicos e intensos, preparando-se para o seu aguardado retorno, que poderá devolver ao Barcelona boa parte de seu poder ofensivo antes de uma fase decisiva da temporada.