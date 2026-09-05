A Roma manteve sua sequência de vitórias na Serie A após virar o jogo contra o visitante Atalanta, transformando a desvantagem de um gol em um triunfo autoritário pelo placar de 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, no estádio Olímpico, pela terceira rodada.

O primeiro tempo foi equilibrado entre as partes, antes de o duelo esquentar com o início da segunda etapa. A Atalanta surpreendeu os donos da casa com o gol da vantagem aos 47 minutos, após a habilidade individual demonstrada por Charles De Ketelaere, que driblou Mario Hermoso e arrancou pela ala esquerda, enviando um passe para trás na direção de Nikola Krstovic. O lance registrou uma confusão defensiva com a intervenção de Evan Ndicka e depois de Bryan Cristante, deixando a bola sobrar diante de Ederson, que a mandou com um chute foguete impossível de defender, de 14 jardas de distância, para dentro das redes.

A Roma seguiu com sua pressão intensa em busca da reação, aproveitando a arma dos escanteios, que se intensificaram com 14 cobranças ao longo da partida, até que os 90 minutos lhe sorriram, quando Hermoso subiu com total liberdade a um cruzamento preciso, cabeceando com força para o fundo das redes e anunciando o gol de empate, devolvendo o jogo ao ponto de partida.

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E aos três minutos do tempo de acréscimo, Matías Soulé coroou a emocionante virada dos giallorossi com um gol especial, depois de driblar a defesa pela ala direita e penetrar para dentro superando Davide Zappacosta, antes de disparar um chute forte no espaço estreito entre o goleiro Marco Carnesecchi e a trave próxima, explodindo a alegria das arquibancadas do Olímpico.

Com esta vitória nos acréscimos, a Roma manteve seu início perfeito, conquistando seu terceiro triunfo consecutivo e subindo à liderança com aproveitamento total, somando 9 pontos e à frente da Inter, segunda colocada, pelo saldo de gols, enquanto a Atalanta estacionou nos 6 pontos, na sétima posição, sofrendo sua primeira derrota nesta temporada.

Os lobos da capital voltam agora suas atenções para o cenário continental, já que a equipe se prepara para viajar e enfrentar o turco Fenerbahçe na próxima quinta-feira, na estreia de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, antes de retornar às competições nacionais com o confronto contra o Torino fora de casa no dia 14 de setembro, e depois se preparar para o aguardado clássico diante da Inter na disputa pela liderança no dia 19 de setembro.