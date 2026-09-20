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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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A lenda do Real Madrid detona as desculpas de Mourinho: o problema não está na arbitragem

C. Makelele
J. Mourinho
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
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Espanha

Sem entrosamento e sem plano

A derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid não foi apenas um tropeço doloroso no dérbi da capital, mas revelou, segundo Claude Makélélé, problemas mais profundos dentro da equipe, que vão além da polêmica de arbitragem que dominou o cenário após a partida.

O Real Madrid perdeu para o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, ampliando a diferença para o Barcelona para seis pontos na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, enquanto José Mourinho saiu do jogo criticando as decisões da arbitragem.

Mas Makélélé acredita que o árbitro não é o verdadeiro problema enfrentado pela equipe, ressaltando a existência de uma falha evidente na relação entre os jogadores e o treinador, além da ausência de ideias e de um plano dentro de campo.

O ex-astro do Real Madrid disse, em declarações à rede "ESPN" reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato" : "Não há entendimento entre os jogadores, e não há entendimento entre os jogadores e o treinador. Mourinho precisa conversar com eles".

O ex-meio-campista francês complementou sua fala com uma mensagem clara: "A equipe é fraca, não há plano de jogo, nada de nada. Nada, nada, nada. Temos que exigir mais deles".

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As declarações de Makélélé chegam em um momento em que o Real Madrid enfrenta críticas crescentes após a derrota para o Atlético de Madrid, em meio ao afastamento da liderança do Campeonato Espanhol por uma diferença de seis pontos para o Barcelona.

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