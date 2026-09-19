Jorge Valdano, ex-astro do Real Madrid, saiu de sua conversa com Lamine Yamal, craque do Barcelona, com uma impressão muito clara, após realizar uma longa entrevista com o jovem ponta espanhol, antes de revelar as conclusões de sua experiência em um artigo publicado no jornal "El País".

O ex-jogador e treinador argentino elogiou a inteligência de Yamal, sua espontaneidade e sua capacidade de manter os pés no chão, apesar de tudo o que viveu ao longo dos últimos anos, afirmando que não vê motivo para preocupação quanto ao futuro do jogador.

Valdano escreveu, conforme noticiado pelo jornal "Marca": "Depois das entrevistas, sempre ficam certas impressões. A minha é que estamos diante de um jovem inteligente, e não há qualquer motivo para preocupação quanto ao seu futuro".

Há anos, Lamine Yamal vive sob uma pressão excepcional, em meio ao enorme interesse por tudo o que apresenta dentro de campo, além de suas declarações e atitudes, que são submetidas a uma análise constante, o que abriu inúmeras discussões sobre sua personalidade e a forma como lida com a fama e com a vida fora das quatro linhas.

Elogio total do ex-astro do Real Madrid

Mas Valdano considera que a imagem midiática que cerca Lamine Yamal não anula o fato de existir um jovem que conhece bem suas raízes e o longo caminho que percorreu para chegar ao topo do futebol.

O ex-astro do Real Madrid disse: "Aos 19 anos, o verdadeiro milagre é chegar longe sem esquecer quem você é".

Valdano também defendeu a franqueza do craque espanhol, diante das críticas que ele recebe por algumas de suas declarações, afirmando que falar com sinceridade não deveria se transformar em uma acusação.

O argentino de 70 anos encerrou sua mensagem com uma frase contundente: "Ele disse a verdade, e o surpreendente é que consideramos dizer a verdade um pecado".

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As palavras de Valdano refletem sua convicção de que Lamine Yamal, apesar da fama e das enormes pressões que o cercam, ainda é capaz de expressar suas opiniões com espontaneidade e clareza, sem perder a conexão com sua personalidade e suas origens.

Valdano realizou uma longa entrevista com Yamal pelo canal espanhol "Movistar", cujos detalhes o Kooora noticiou nas seguintes matérias:

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