O ex-craque francês Thierry Henry elogiou a seleção espanhola, que conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 diante da Argentina.

O jornal Sport publicou as declarações de Henry durante sua entrevista à "As", na qual afirmou que a conquista do título mundial pela Espanha foi merecida.

E acrescentou: "Como vocês sabem, perdi para a Espanha em todos os grandes jogos. Não vou citar os nomes de todos os jogadores, mas eu vi isso, e todos nós sempre vimos. Digo isso o tempo todo: a maneira de trabalhar deles, a identidade, a filosofia e o fato de colocar o valor do coletivo acima das individualidades, tudo isso lhes deu a recompensa agora."

E prosseguiu: "A melhor seleção venceu a Copa do Mundo, e ninguém pode dizer o contrário. Foi uma lição excepcional."

Durante a entrevista, Henry destacou a sensação de impotência que o jogador sente quando é obrigado a correr atrás da bola diante da seleção espanhola.

E explicou: "Há uma coisa que sempre me surpreende quando falamos da Espanha, que é o fato de as pessoas dizerem que, se você joga contra a Espanha, tem que fazer isto ou aquilo. Mas quando você não está com a bola, tem que jogar futebol sem ela. Então, como fazer isso diante de uma equipe assim? Houve muitas coisas no torneio, mas a Espanha impunha seu domínio com a bola e sem ela. É maravilhoso vê-la jogar."

E acrescentou: "Na verdade, a Espanha era a única equipe que eu não gostaria de enfrentar, porque é extremamente difícil, e sempre sofríamos diante dela."

O ex-craque do Arsenal e do Barcelona apontou que a essência da equipe do técnico Luis de la Fuente é a mesma essência da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2010.

E disse: "Talvez, no passado, as pessoas pudessem dizer que, com aquela equipe que tinha Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol e Ramos, eles tinham que vencer por consequência natural. Elas não percebiam que aquilo também era uma equipe. Talvez agora as pessoas estejam mais conscientes do valor do trabalho coletivo, porque os nomes atuais não têm a mesma fama midiática, mas a essência é a mesma."

No encerramento da entrevista, Henry foi questionado sobre a melhor equipe do mundo durante o primeiro mês da atual temporada. Apesar de sua tentativa de escapar da resposta, acabou escolhendo o Barcelona, ao dizer: "A melhor equipe do momento pode mudar, e por isso não gosto muito de responder a essa pergunta. Estamos falando apenas do momento atual. Pensem no Paris Saint-Germain na temporada passada: no início, ninguém diria que venceria a Liga dos Campeões da Europa, e depois a venceu. Tudo muda."

E concluiu: "Mesmo assim, é preciso reconhecer que o Barcelona, no momento atual, causa pavor."

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