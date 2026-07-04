A lenda da Arábia Saudita: esta é a solução para revitalizar nossa seleção

Taysir Al-Jassim, ex-capitão do Al-Ahli e da seleção saudita, defendeu a adoção de um projeto de longo prazo para a formação dos “Falcões”, afirmando que o fato de o Reino sediar a Copa do Mundo de 2034 impõe a necessidade de começar a trabalhar desde já na formação de uma geração capaz de competir contra as melhores seleções do mundo.

As declarações de Al-Jassim vêm após a eliminação precoce da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026, em um momento em que crescem os apelos para reestruturar o projeto técnico da seleção e definir uma nova visão que garanta uma participação diferente nas próximas competições, com destaque para a Copa do Mundo de 2034.

O ex-jogador da “Selecção Verde” considera que os próximos anos representam uma oportunidade de ouro para a Federação Saudita de Futebol preparar uma seleção forte, aproveitando o tempo suficiente para descobrir e aprimorar talentos, em vez de buscar soluções provisórias antes dos grandes torneios.

Al-Jassim afirmou em declarações à televisão: “A Federação Saudita de Futebol enfrenta um novo desafio, que consiste em formar uma seleção forte para participar da Copa do Mundo de 2034, e ainda há tempo suficiente para atingir esse objetivo se o trabalho for feito da maneira correta nos próximos anos”.

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Ele ressaltou que o futebol saudita não sofre com a falta de talentos, mas precisa de um ambiente que ajude esses talentos a se desenvolverem e alcançarem os mais altos níveis, indicando que o verdadeiro investimento deve ser no desenvolvimento do jogador local.

Ele acrescentou: “Acredito que a Arábia Saudita é rica em talentos, e o jogador saudita não perde sua paixão por causa dos salários ou da fama, como alguns pensam”.

Al-Jassim concluiu sua fala enfatizando que o profissionalismo no exterior representa o passo mais importante na formação de uma seleção capaz de competir mundialmente, dizendo: “O jogador saudita precisa se profissionalizar e ter contato com os níveis europeus, pois a diferença em termos de velocidade, força física e ritmo competitivo é muito grande, e isso o ajudará a evoluir e a agregar valor à seleção.”