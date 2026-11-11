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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
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A lenda da Alemanha alerta: Klopp é incapaz de transferir seu ponto forte para a seleção alemã

Sérvia x Alemanha
Sérvia
Alemanha
Liga das Nações A
Alemanha x Países Baixos
Países Baixos
J. Klopp
M. Sammer
Sérvia
Alemanha
Países Baixos

"... não tem o luxo do tempo"

Matthias Sammer, ex-craque do futebol alemão, levantou dúvidas sobre a capacidade de Jürgen Klopp de transmitir suas ideias e sua influência técnica à seleção da Alemanha com a mesma rapidez com que costumava fazê-lo nos clubes, considerando que a natureza do trabalho com seleções impõe ao treinador alemão desafios diferentes, que podem atrasar o surgimento da marca esperada.

Em declarações à rede "Sky", Sammer, campeão da Eurocopa em 1996, falou sobre a dificuldade da missão de Klopp durante a atual data Fifa, na qual disputa seu segundo período de treinos desde que assumiu o comando da seleção alemã.

A seleção alemã disputa, durante este período, duas partidas na Liga das Nações da Uefa: visita a Sérvia na sexta-feira, 13 de novembro, antes de receber a Holanda em Berlim na segunda-feira, dia 16 do mesmo mês.

Sammer explicou que os principais pontos fortes de Klopp estão no trabalho diário (nos clubes) e no desenvolvimento dos jogadores de acordo com seu estilo tático, aspectos que não estão disponíveis para ele na mesma medida com as seleções, afirmando: "Acho que é extremamente difícil para ele neste momento, porque sua grande força está no trabalho diário e no desenvolvimento dos jogadores da maneira como ele quer jogar, mas ele não tem esse tempo agora".

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E acrescentou: "Ele ainda não consegue transmitir toda a sua força como técnico da seleção nacional, em comparação com suas passagens pelos clubes".

Sammer concluiu que a influência de Klopp precisa de mais tempo para aparecer, afirmando: "Não posso esperar muita coisa neste momento, pois o impacto direto que Jürgen sempre deixava quando era treinador de um clube ainda não é possível, e por isso acho que vai levar algum tempo".

Sobre os resultados da seleção no período anterior, em setembro, Sammer considerou que não foram surpreendentes, depois de Klopp ter conquistado uma vitória sobre a Sérvia, uma derrota diante da Grécia em Augsburg e dois empates com a Holanda e em Salônica diante da Grécia.

Klopp e a Federação Alemã esperam que os dois próximos confrontos apresentem resultados melhores do que o saldo de setembro, enquanto o treinador trabalha atualmente com uma lista de 24 jogadores, depois de ter lidado durante o período de treinos excepcional anterior com uma lista ampliada que chegou a 44 jogadores.

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