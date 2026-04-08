O árbitro da partida entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, o romeno Ștefan Covaci, enfrentou críticas generalizadas da torcida do clube catalão, após uma decisão arbitral que poderia ter sido decisiva para o resultado.

Aos 54 minutos, o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote na trave para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

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Essa jogada gerou protestos por parte de alguns jogadores do Barcelona, mas o árbitro da partida, Estefán Kovač, não marcou pênalti, nem os árbitros de vídeo solicitaram a revisão da jogada.

Sobre a jogada polêmica, a rede espanhola “Archivo VAR”, especializada em decisões arbitrais, comentou: “Em uma jogada decisiva, o goleiro Musso executou um chute de meta e passou a bola para seu companheiro Marc Poblet, que, por sua vez, parou a bola com a mão dentro da área”.

A rede continuou: “Do ponto de vista legal, e se as regras fossem aplicadas à risca, essa situação poderia ser um pênalti, mas o árbitro considerou que Mosso estava passando a bola para o companheiro para que ele cobrasse o tiro de meta”.

Vale lembrar que Marc Pobel já tinha recebido um cartão amarelo aos 45+1 minutos.