A Comissão Técnica de Arbitragem da Espanha decidiu não aplicar o que ficou conhecido como "lei Vinícius" na nova temporada do Campeonato Espanhol, que começa no próximo dia 15 de agosto, e ao mesmo tempo pediu ao conselho da Federação Internacional de Futebol que lhe conceda autoridade para punir as equipes cujos goleiros exageram na demonstração de lesões, no âmbito de uma campanha ampla de combate à perda de tempo.

Segundo o jornal espanhol "As", a Comissão Técnica de Arbitragem tomou essa decisão durante o estágio de treinamento de árbitros que ocorre atualmente em Las Caldas, na região das Astúrias, onde se reúnem os árbitros da primeira divisão e os responsáveis pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) para se preparar para a nova temporada e discutir as novas diretrizes de arbitragem.

A Comissão Técnica de Arbitragem estava hesitante no início do mês atual quanto à aplicação da "lei Vinícius", que prevê a expulsão com cartão vermelho direto de qualquer jogador que cubra a boca durante uma discussão, para prevenir ofensas, mas acabou decidindo seguir a linha da União das Federações Europeias de Futebol e não utilizá-la.

O principal problema está no fato de que os jogadores nem sempre cobrem a boca com a intenção de ofender, o que gera preocupações quanto à redução do número de jogadores da equipe por esse motivo, especialmente porque os jogadores se acostumaram tanto com esse gesto que discutir esquemas ou debater sobre a jogada se tornou algo comum, sem recorrer a ofensas.

Fran Soto, presidente da associação de goleiros da Espanha, declarou ao jornal: "Deixar uma equipe com 10 jogadores sem prova conclusiva de se ele disse aquilo ou não... Temos que ver se podemos combater esse tipo de comportamento dessa maneira ou por outros meios", afirmando que a decisão final foi seguir as orientações da União das Federações Europeias de Futebol e não aplicar a lei.

Por outro lado, a associação de goleiros pediu ao conselho da Federação Internacional de Futebol, o órgão responsável por definir as regras do jogo mundialmente, a aplicação de uma nova medida para combater a perda de tempo causada pelo exagero dos goleiros na demonstração de lesões, à semelhança do que fez a associação da Premier League inglesa.

A medida proposta inclui conceder aos árbitros autoridade para punir as equipes cujos goleiros exageram na demonstração de lesões, reduzindo o número de jogadores da equipe em um jogador pelo período de um minuto, numa tentativa de impedir o atraso na retomada da partida por meio da simulação de lesão, o que vai contra o aumento do tempo efetivo de jogo e a fluidez das partidas.

Além disso, os árbitros espanhóis aplicarão outras inovações vistas na última Copa do Mundo, vencida pela Espanha com sua segunda estrela, para combater a perda de tempo. Essas inovações incluem o monitoramento dos arremessos laterais com um cronômetro regressivo, a limitação do tempo das substituições em 10 segundos e a certificação de que os jogadores que recebem atendimento médico permaneçam fora de campo por um minuto.

Essas medidas vêm em consonância com as adotadas em toda a Europa, já que a União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", reuniu todas as suas federações-membro para tentar unificar as diretrizes de arbitragem, e daí surgiram a oposição à "lei Vinícius" e a proposta de punir os goleiros por suas atitudes exageradas.

Quanto à tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), a União das Federações Europeias de Futebol afirmou que o foco recairá sobre os erros claros e evidentes, ao dizer: "A tecnologia do árbitro assistente de vídeo deve intervir apenas em casos de erro claro e evidente, ou seja, quando a decisão do árbitro está claramente errada ou quando o árbitro deixa passar uma infração clara. A tecnologia do árbitro assistente de vídeo não tem como objetivo rearbitrar a partida, mas sim fornecer um apoio essencial aos árbitros, que devem permanecer no centro do processo de tomada de decisão".