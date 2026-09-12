Hansi Flick, técnico do Barcelona, deu uma resposta surpreendente a uma pergunta sobre qual seria sua prioridade entre o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

O Barcelona conquistou o título do Campeonato Espanhol com Flick nas últimas duas temporadas, mas o clube catalão não prova o gosto de erguer o troféu europeu desde 2015.

E enquanto Joan Laporta, presidente do Barcelona, deu prioridade à conquista da Liga dos Campeões sobre os demais títulos, Flick não seguiu a mesma linha e apresentou uma resposta diferente.

Na coletiva de imprensa realizada neste sábado, antes do confronto contra o Levante marcado para amanhã, domingo, Flick foi questionado sobre se encontra dificuldade em motivar seus jogadores no Campeonato Espanhol, sob o argumento de que ele seria menos importante para o time em comparação com a Liga dos Campeões.

O treinador alemão respondeu dizendo que lidar com as partidas do campeonato não é diferente de lidar com as partidas da Liga dos Campeões, apesar do lugar especial que a competição continental ocupa.

E explicou, segundo o que foi noticiado pelo jornal "As": "Nada é diferente dos dois últimos anos. A Liga dos Campeões é um sonho, mas vencer o campeonato 3 vezes seguidas seria algo incrível".

Ele enfatizou que o fator mais importante para ele é manter os jogadores em condições de forma contínua, esclarecendo: "Para mim, o importante é como treinamos todos os dias e como mantemos a melhor condição possível. Como cuidamos de nós mesmos, como conseguimos descansar e como mantemos nossa concentração".

E acrescentou: "Vou apoiar os jogadores, e eles precisam pensar em como alcançar seus níveis máximos, enquanto temos a infraestrutura e o corpo técnico especializado para ajudá-los a conseguir isso".

A versão mais equilibrada

Em outro contexto, o técnico do Barcelona considera que o time atual talvez seja o mais equilibrado desde que assumiu o comando da equipe, apontando que a melhora não se limitou ao setor ofensivo, mas se estendeu também ao meio-campo e à defesa, com a evolução notável de vários jogadores.

E disse: "Sim, acho que pode ser assim de modo geral. Melhoramos no ataque, e também no meio-campo com a chegada de jogadores como Rodri se juntando a Pedri e Gavi, e quando olhamos para a defesa, vejo que Cubarsí passou a estar em outro patamar depois da Copa do Mundo".

E acrescentou: "Cubarsí joga com muita confiança, sua concentração está elevada, além disso ele melhorou do ponto de vista físico, e isso é algo extremamente importante para nós".

Uma nova filosofia na preparação física

O treinador abordou a chegada de Benjamin Kugel à comissão técnica para atuar como preparador físico, afirmando que não se trata apenas de mudar uma pessoa, mas de adotar uma filosofia integrada dentro do time.

E explicou: "É uma filosofia diferente, sim. A questão não se limita à vinda de um novo preparador físico, mas diz respeito a uma visão compartilhada. Todos trabalham como um único time".

E prosseguiu: "A energia dentro do grupo é positiva, os jogadores sentem isso e eu também sinto. Precisamos mantê-los no mais alto nível possível durante toda a temporada".

"Os jogadores são o mais importante"

E sobre liderar as pesquisas de opinião dos torcedores do Barcelona como a opção mais preferida entre os sócios do clube, o treinador recusou-se a dar a si mesmo uma importância especial, afirmando que seu foco está no grupo e nos jogadores.

E disse: "Não gosto de falar muito sobre mim mesmo porque sou o treinador. Eu comando um time formado por profissionais excelentes, e no momento as coisas estão indo bem, estou feliz com isso e aproveito o que está acontecendo".

E acrescentou: "Mas eu não sou a pessoa mais importante deste clube, e sim os jogadores. Eu valorizo a mentalidade que eles demonstram em cada sessão de treino".

Barcelona desenvolve suas instalações para apoiar os jogadores

Flick apontou que os dias entre as partidas passaram a ter importância crescente, afirmando que o clube também trabalha para desenvolver suas instalações de modo a ajudar os jogadores a se recuperarem melhor.

E disse: "Os dias entre as partidas são muito importantes. Melhoramos até no nível das nossas instalações. Vocês viram a nova academia que concluiremos em breve, e isso será bom para os jogadores e os ajudará a se recuperarem melhor".

E concluiu: "Se o ambiente ao redor do time melhora, tudo se torna melhor".

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