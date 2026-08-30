A liga espanhola (La Liga) anunciou a tabela de jogos das rodadas quinta, sexta e sétima do campeonato.

De acordo com a conta oficial da liga no "X", a quinta rodada será disputada entre a sexta-feira, dia 11 de setembro, e a segunda-feira, dia 14 de setembro.

O Barcelona visitará o Levante no domingo, dia 13 de setembro, às 16h15 no horário da Espanha, e 17h15 no horário do Cairo e de Meca.

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E, mais uma vez, o Real Madrid jogará antes do Barcelona, o que dá à equipe de Mourinho a oportunidade de pressionar o Barcelona pela liderança caso vença o Rayo Vallecano no estádio Bernabéu no sábado, dia 12, às 22h no horário de Meca e do Cairo.

O Atlético de Madrid encerra os jogos de domingo às 21h com o confronto contra a Real Sociedad no estádio Anoeta, restando saber se Julián estará disponível para participar.

Já a sexta rodada tem uma partida entre Real Madrid e Elche, disputada na terça-feira, dia 15 de setembro, às 22h30 no horário do Egito e da Arábia Saudita, no estádio "Manuel Martínez Valero".

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Barcelona e Racing Santander jogam no dia seguinte, às 22h30 no horário do Egito e da Arábia Saudita, no estádio "Spotify Camp Nou", e antes disso, no mesmo dia, o Atlético de Madrid joga contra o Osasuna.









Já a sétima rodada tem a realização do dérbi de Madri, entre Real Madrid e Atlético, no dia 20 de setembro, às 17h15 no horário de Meca e do Cairo, no estádio Metropolitano.

E o Barcelona visita o Sevilla no dia 19 de setembro, às 22h no horário de Meca e do Cairo.