A joia do Como: Nico Paz e o retorno da habilidade técnica na Série A

Quando você pensa em jogadores criativos, com que rapidez o Nico Paz vem à sua mente?

A maioria, compreensivelmente, mencionaria Rayan Cherki, Lamine Yamal, Michael Olise, Désiré Doué, Vinícius Júnior ou Cole Palmer. Após anos de um futebol cada vez mais estruturado e orientado por sistemas, estamos finalmente vendo o retorno de jogadores que parecem artistas, jogadores que nos lembram por que nos apaixonamos pelo esporte.

Essa mudança não é acidental. O surgimento de marcações agressivas homem a homem e sistemas de pressão alta alterou as exigências do jogo ofensivo. Romper essas estruturas muitas vezes requer brilhantismo técnico individual mais do que combinações ensaiadas ou sobrecarregamento posicional. Como resultado, estamos entrando em uma fase em que a qualidade técnica não é apenas estética, mas necessária.

O que torna essa nova geração ainda mais atraente é que ela combina talento com resultados. A criatividade não está mais dissociada da eficiência.

Nico Paz passou praticamente despercebido nos últimos dois anos, mas nesta temporada deu um passo significativo à frente. Desempenhando um papel fundamental na ascensão do Como, ele está se destacando como um dos perfis mais intrigantes da Série A.





Nico Paz Temporada 2025-26: Talento com Resultados

Muitas das melhores atuações do Como nesta temporada foram impulsionadas pela capacidade de Nico Paz de ditar o ritmo do jogo. Um dos primeiros destaques ocorreu contra a Lazio, quando ele deu a assistência para o primeiro gol com um lance de brilhantismo individual antes de marcar de cobrança de falta para selar a vitória — uma atuação que imediatamente definiu o tom de sua temporada.

Seu mapa de ação ofensiva reflete claramente essa influência.

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Ação ofensiva atual de Nico Paz na temporada 2025-26

O volume por si só já se destaca, mas, mais importante, mostra um jogador com verdadeira liberdade. Paz não fica confinado a uma única zona. Ele atua em todo o terço final do campo, embora haja uma clara tendência de se deslocar para o meio-espaço direito, onde pode combinar jogadas, levar a bola e chutar.

Com 10 gols e 6 assistências em jogadas abertas, esse é um rendimento de elite para um jogador ainda em desenvolvimento, especialmente dentro de um time que disputa vagas europeias. Não se trata apenas de talento, mas de resultado final.

Há, no entanto, questões interessantes por trás disso. Paz está atualmente superando seu xG, o que levanta a questão habitual da sustentabilidade. Trata-se de uma fase de sorte ou isso reflete uma qualidade genuína de finalização?

O perfil de remates oferece algumas pistas. Ele realiza um número relativamente alto de tentativas de longe, o que pode inflar a variação, mas também está consistentemente envolvido em jogadas que levam a chances de alta qualidade. Esse equilíbrio entre volume e envolvimento em fases de ataque fortes sugere que não se trata de um desempenho puramente insustentável na finalização.

Mais importante ainda, ele fotografa com frequência e com determinação, o que costuma ser um indicador positivo para a produção a longo prazo.

O que torna Paz particularmente atraente é que ele combina essa produção com um toque de estilo. Ele não é apenas eficiente, ele é expressivo.

Em muitos aspectos, ele parece um resquício de uma era anterior da Série A, quando times de elite eram construídos em torno de números 10 dotados de talento técnico. Jogadores a quem era dada responsabilidade criativa, em vez de restrições posicionais rígidas.

Esse perfil foi desaparecendo gradualmente com a ascensão dos sistemas de três zagueiros e o declínio dos meias-armadores centrais tradicionais. Paulo Dybala foi, sem dúvida, um dos últimos exemplos de destaque na liga, e mesmo seu papel tornou-se mais difícil de sustentar dentro das estruturas táticas em evolução.

Paz, no entanto, sugere que ainda pode haver espaço para esse tipo de jogador. Não como um luxo, mas como uma solução funcional para os sistemas defensivos modernos.

Jogadores semelhantes

Para entender melhor o perfil de Nico Paz, explorei seus dados no Wyscout e identifiquei jogadores comparáveis nas cinco principais ligas. Os filtros foram simples: menos de 23 anos, canhoto e atuando em funções criativas no ataque.

Isso resulta em um grupo particularmente interessante.

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Jogadores canhotos com menos de 23 anos que têm um perfil semelhante nas principais ligas

Nomes como Arda Güler, Cole Palmer, Matías Soulé, Lamine Yamal e Maghnes Akliouche se destacam imediatamente. Embora suas trajetórias sejam diferentes, eles compartilham características fundamentais com Paz: segurança técnica, responsabilidade criativa e a capacidade de combinar talento com resultados.

O que chama a atenção é o nível de talento desse grupo. Não se trata apenas de comparações estilísticas; eles são alguns dos jovens atacantes mais empolgantes do futebol europeu no momento.

Güler representa a criatividade controlada, prosperando entre as linhas com uma base técnica refinada. Palmer combina eficiência com improvisação e já traduziu seu jogo em resultados de nível de elite. Soulé oferece verticalidade e carrega uma forte intenção ofensiva, particularmente nas fases de transição. Yamal já está redefinindo as expectativas para sua idade, combinando imprevisibilidade com tomada de decisão. Akliouche, por sua vez, há muito tempo é um dos criadores mais elegantes da Ligue 1, avançando consistentemente com a jogada em espaços apertados.





Então, onde Nico Paz se encaixa nesse grupo?

O que o diferencia ligeiramente é o equilíbrio entre liberdade e envolvimento. Em comparação com alguns desses jogadores que atuam em funções mais estruturadas ou em posições mais abertas, Paz parece mais onipresente. Seu mapa de movimentação reflete um jogador constantemente envolvido nas jogadas de ataque, em vez de alguém que fica à espera de oportunidades em zonas isoladas.

Em termos de rendimento, ele já é competitivo. Em termos de impacto estilístico, ele pertence a este nível.

A questão não é tanto se ele se encaixa entre eles, mas sim qual é o seu potencial máximo em relação a um grupo que já inclui algumas das jovens estrelas mais consagradas da Europa.

Conclusão

A trajetória de Nico Paz está em alta. Seu primeiro gol pela seleção é mais um marco de um jogador que vem construindo, de forma constante, tanto reputação quanto responsabilidade, e uma vaga na futura seleção para a Copa do Mundo agora parece um objetivo realista, em vez de uma ambição distante. Acrescente a isso o prêmio de Jovem Jogador da Temporada e vários reconhecimentos como Jogador do Mês, e o perfil se torna difícil de ignorar.

Além dos números e dos elogios, há uma verdade mais simples. Paz é um dos poucos jogadores da Série A que você escolheria ativamente para assistir. Não apenas pela eficiência, mas pela expressão. Em uma liga definida pela estrutura e pelo controle, ele traz imprevisibilidade sem sacrificar o rendimento.

Esse equilíbrio é o que torna seu próximo passo tão importante.

A transferência para o Real Madrid parece cada vez mais provável, mas levanta questões válidas. O clube madrilenho já conta com jogadores que atuam em funções criativas semelhantes, e a concorrência por essas posições é intensa. O risco não está na qualidade, mas no contexto. Já vimos jogadores talentosos terem dificuldade em manter a regularidade em situações semelhantes, especialmente quando o tempo de jogo para o seu desenvolvimento é irregular.

De uma perspectiva puramente de desenvolvimento, permanecer na Série A, onde ele é peça central de um projeto e tem responsabilidade garantida, poderia oferecer um caminho mais claro para o aperfeiçoamento e o crescimento sustentável. Mais uma ou duas temporadas como ponto focal poderiam elevá-lo de um talento promissor a um líder ofensivo completo.

Ao mesmo tempo, jogadores de elite acabam sendo atraídos por ambientes de elite. Se bem administrada, uma transferência para Madri poderia acelerar seu potencial máximo, expô-lo a exigências táticas e técnicas mais elevadas e aumentar seu valor a longo prazo, tanto em campo quanto no mercado.

O que está claro é o seguinte: Nico Paz não é mais uma promessa a ser acompanhada. Ele já está produzindo, já está influenciando jogos e já pertence a um grupo de jogadores capazes de moldar partidas tanto por meio de habilidade quanto de tomada de decisões.

A única questão que permanece não é se ele chegará ao topo, mas com que rapidez e em qual ambiente ele escolherá fazê-lo.







