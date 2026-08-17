A Internazionale se prepara para apresentar uma nova proposta ao Liverpool para contratar Curtis Jones, com o meio-campista inglês seguindo no topo das prioridades do clube italiano desde janeiro passado.

Segundo Fabrizio Romano, a Inter renovou os contatos com os representantes de Jones, como preparação para novas conversas ao longo do próximo período, com a tendência de o clube apresentar uma nova oferta ao Liverpool.

Romano afirmou que a próxima tentativa não está ligada à saída de nenhum outro jogador da Inter, o que significa que o clube italiano se movimenta de forma direta para concretizar o negócio envolvendo Jones.









A definição da transferência segue condicionada a um acordo entre Liverpool e Inter, já que as negociações entre os dois clubes ainda não chegaram a um formato definitivo.

A Inter vinha demonstrando interesse contínuo no jogador, que se tornou seu principal alvo para o meio-campo, enquanto relatos recentes indicaram que o clube italiano busca reabrir as negociações com uma nova proposta, depois de ter destinado 30 milhões de euros para fechar o negócio no início do verão atual.