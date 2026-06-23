"A iniciativa mais ousada da história do Real Madrid!"... Pérez dá início ao seu maior projeto

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deu um passo concreto rumo à concretização de seu principal projeto — a mudança do modelo de propriedade do clube — por meio da criação de uma nova holding chamada “Real Madrid Madridistas S.L.”, em uma medida preparatória para abrir as portas ao investimento privado em uma participação que varia entre 5% e 10% das ações do clube.

Os jornais espanhóis “The Objective”, e “Diario”, que a nova empresa surgiu da transformação e mudança de nome de outra empresa chamada “Velvet ALM SL”, passando o Real Madrid de Futebol a ser seu único sócio, enquanto José Ángel Sánchez Perín, diretor-geral do clube, assumiu o cargo de único administrador, com sede no Santiago Bernabéu.

De acordo com o registro comercial, o objeto social da holding consiste em “constituir outras empresas e instituições, participar delas direta ou indiretamente e exercer controle sobre elas”, o que significa que ela funcionará como uma estrutura abrangente que englobará outras empresas de propriedade do Real Madrid, em uma nova estrutura administrativa que abre caminho para a entrada de investidores do setor privado.

Pérez já havia anunciado, há meses, sua intenção de mudar o modelo tradicional de propriedade do clube, de modo que um investidor privado adquira entre 5% e 10% das ações do clube, enquanto os sócios mantêm a parcela restante, No entanto, para que o projeto se torne realidade, é necessário convocar uma assembleia geral para explicar o plano e, em seguida, realizar um referendo popular que obtenha a maioria absoluta dos votos dos sócios.

Embora ainda não tenha sido definida uma data para a realização da assembleia ou do referendo, a criação da holding é considerada um passo prático que reflete a seriedade de Pérez em levar adiante o projeto, especialmente porque o clube já possui empresas especializadas em atividades específicas, como a empresa de estacionamentos do Bernabéu, da qual detém 98% das ações, a empresa do Estádio do Real Madrid, ligada à operação do novo estádio, e a Real Madrid Pequim, para o desenvolvimento da marca na China.

Essa medida aponta para uma orientação estratégica voltada à reestruturação da gestão financeira e comercial do clube, em um momento em que Pérez busca reforçar os recursos financeiros por meio da captação de investimentos privados, sem abrir mão do controle total dos sócios, em um projeto considerado o maior e mais ousado da história recente do clube real.