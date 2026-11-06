As disputas da 11ª rodada da temporada do Campeonato Italiano, transmitido na stc tv, começam na noite desta sexta-feira, com a partida entre Venezia e Udinese.

Serão realizadas quatro partidas amanhã, sábado, pela rodada do Calcio, com destaque para o confronto entre a Roma e seu visitante Sassuolo, no estádio Olímpico.

A rede de estatísticas Opta informou que a Roma não foi derrotada em 22 das 24 partidas que disputou contra o Sassuolo no Campeonato Italiano, somando 13 vitórias e 9 empates, contra duas derrotas.

A Roma também venceu suas quatro últimas partidas contra o Sassuolo, o que já é um recorde para o clube da capital, no que diz respeito ao número de vitórias consecutivas sobre o Sassuolo na competição.

Próximas partidas ROM Campeonato Italiano 14:45 SAS

Já o Sassuolo conquistou apenas uma vitória em 12 partidas que disputou fora de casa contra a Roma no Campeonato Italiano, contra 5 empates e 6 derrotas. Essa vitória veio pelo placar de 4 a 3 no dia 12 de março de 2023, em uma partida na qual Armand Laurienté marcou dois gols e deu uma assistência.

A Roma é uma das apenas quatro equipes que ainda não foram derrotadas nas cinco grandes ligas da Europa nesta temporada, ao lado de Lazio, Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

A Roma, que somou 7 vitórias e 3 empates na temporada 2026-2027, pode conseguir evitar a derrota em suas 11 primeiras partidas no Campeonato Italiano pela terceira vez apenas em sua história, depois de ter conseguido isso nas temporadas 2013-2014, quando manteve sua campanha invicta até a 17ª partida, e 2003-2004, quando chegou à 14ª partida.

A Roma, dona do mais forte ataque do Campeonato Italiano nesta temporada, marcou 28 gols em suas 10 primeiras partidas na competição, o que acontece pela primeira vez em sua história.

A Opta destacou que o Sassuolo perdeu suas quatro últimas partidas no Campeonato Italiano, e a equipe nunca sofreu 5 derrotas consecutivas ou mais na competição, exceto uma vez em sua história, entre janeiro e março de 2014, quando perdeu 7 partidas seguidas.

O Sassuolo não conquista nenhuma vitória fora de casa no campeonato desde o último dia 15 de fevereiro, quando venceu a Udinese pelo placar de 2 a 1. Desde então, a equipe somou 3 empates e 8 derrotas em 11 partidas fora de casa, além de ter perdido 6 de suas sete últimas partidas fora de casa, contra um empate.

O Sassuolo, dono da mais fraca defesa do Campeonato Italiano nesta temporada, sofreu 26 gols após 10 partidas, o que acontece pela primeira vez na história de suas participações na competição.

Donyell Malen, jogador da Roma, lidera a lista de artilheiros das cinco grandes ligas da Europa no ano de 2026, com 22 gols, superando por um gol Raphinha e Harry Kane, que marcaram 21 gols cada um.

De forma mais detalhada, o atacante holandês é o único jogador nas cinco grandes ligas que marcou pelo menos 10 gols em casa (10 gols) e 10 gols fora de casa (12 gols) durante o atual ano civil.