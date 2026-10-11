A imprensa portuguesa abre fogo contra Cristiano Ronaldo

A crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ainda não teve seu ponto final, depois que a saída do capitão da seleção portuguesa da concentração de seu país se transformou em uma questão de opinião pública, em meio a uma profunda divisão sobre a responsabilidade das partes envolvidas e temores quanto aos desdobramentos do desentendimento para a estabilidade da seleção.

Apesar das tentativas da Federação Portuguesa de Futebol de conter a situação, as críticas da imprensa continuam a crescer, diante de questionamentos sobre o futuro da relação entre Ronaldo e seu treinador e sobre o quanto a crise afeta o vestiário.

Ronaldo havia divulgado um extenso comunicado no qual explicou seu ponto de vista, criticando o que considerou um recuo em promessas anteriores, admitindo ter cometido erros e afirmando aceitar a punição disciplinar. Ele também reforçou seu desejo de voltar à seleção, seguir competindo e conquistar vitórias com a camisa de seu país.

Por sua vez, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tentou amenizar o clima, afirmando que a federação, a comissão técnica e os jogadores desejam o retorno de seu capitão durante a próxima data Fifa de novembro, mas esclareceu que os procedimentos disciplinares seguirão em curso e que a decisão final cabe aos órgãos competentes.

Em artigo no jornal "A Bola", o jornalista Nélson Vieterona questionou os limites da posição excepcional de que Ronaldo desfruta, destacando que suas conquistas esportivas e seu valor econômico e midiático não devem se sobrepor aos princípios coletivos.

Ele apontou que o craque português pode receber um tratamento preferencial, inclusive no que diz respeito às punições disciplinares, mas alertou que seu retorno não pode acontecer como se nada tivesse acontecido, diante dos questionamentos sobre a natureza de sua relação com Jorge Jesus e a postura de seus companheiros dentro do vestiário.

No mesmo sentido, Gonçalo Almeida, advogado e juiz do Tribunal Arbitral do Esporte ligado à Fifa, criticou a transformação da saída de Ronaldo da concentração da seleção em uma crise nacional, depois que se multiplicaram as declarações oficiais, as publicações nas redes sociais e as versões contraditórias.

Almeida considerou que esses desdobramentos prejudicaram todas as partes, incluindo a seleção portuguesa e a imagem do país, defendendo que o desentendimento seja resolvido longe dos holofotes, de modo a preservar a estabilidade da seleção e seus interesses, conforme informou o site francês "Foot Mercato".

Já o ex-jogador de futebol e economista Diogo Luís dirigiu críticas duras à Federação Portuguesa, considerando que a falta de firmeza e de liderança desde os primeiros momentos permitiu que a crise se agravasse.

Ele tampouco isentou Ronaldo de responsabilidade, afirmando que o desentendimento, quaisquer que fossem seus motivos, não justifica deixar a concentração da seleção no meio dos treinos, e observando que as tentativas do jogador de defender sua posição não contribuíram para acalmar os ânimos, mas, ao contrário, tornaram tudo ainda mais complicado.

Ele também avaliou que Jorge Jesus demonstrou não estar disposto a se submeter às pressões de seu capitão, em um confronto que revelou a dificuldade de equilibrar o status histórico de Ronaldo e a disciplina coletiva dentro da seleção.

Luís encerrou sua posição com uma avaliação que resume a dimensão da crise: "Não vou dizer que alguém saiu ganhando de tudo isso, porque acredito, com toda a sinceridade, que todos perderam".

Entre o desejo da federação de recuperar Ronaldo em novembro e a continuidade dos procedimentos disciplinares e das críticas da imprensa, resta a pergunta mais importante: Portugal conseguirá virar a página do desentendimento ou o retorno de seu capitão se transformará no início de um novo capítulo de polêmica sobre seu papel e sua influência dentro da seleção?