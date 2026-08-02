O meia francês do Real Madrid, Eduardo Camavinga, não conseguiu apresentar um nível convincente durante o amistoso que reuniu o time merengue e a Fiorentina, no último sábado, e que terminou com empate positivo por 2 a 2 na cidade austríaca de Klagenfurt, apesar de ter atuado como titular na escalação ao longo dos 90 minutos sob o comando do técnico português José Mourinho.

A imprensa espanhola lançou um ataque duro contra a atuação do jogador de 23 anos, com a rádio "Cadena SER" descrevendo-o como "o elo mais fraco do Real Madrid", enquanto o jornalista Tomás Roncero, do jornal "AS", foi ainda mais severo em sua avaliação, considerando que Camavinga "continua inconsistente, disperso e frágil como esteve durante sua decepcionante temporada passada", acrescentando em tom sarcástico: "O jogador francês multitalentoso, que era uma estrela em ascensão, tornou-se um completo fracasso".

O ex-jogador do Rennes, apesar de sua participação integral na partida e de ter registrado um passe decisivo, não conseguiu aproveitar a ausência de vários dos principais craques para influenciar de fato o rumo do jogo e dominar o meio-campo.

Pelo contrário, ele desperdiçou uma oportunidade de ouro para dar ao novo atacante Ceballos seu primeiro gol com o time, pois "não o viu ou não quis passar a bola para ele" em uma situação clara, segundo o jornal "Marca", que previu que Mourinho se limitará a utilizá-lo como reserva nas próximas partidas.

Roncero expressou sua frustração com a queda de nível do jogador ao afirmar: "Ele não evolui nem acrescenta nada ao meio-campo do time", em uma referência clara à estagnação no desenvolvimento de suas capacidades técnicas apesar dos anos de sua presença no clube merengue.

Essa atuação apagada representa uma continuação do sofrimento de Camavinga, que começou na decepcionante temporada 2025-2026, na qual ele ficou notoriamente ausente da lista do técnico francês Didier Deschamps para a Copa do Mundo, o que levanta questionamentos sérios sobre sua capacidade de recuperar o nível anterior que o tornava um dos mais destacados jovens talentos da Europa.

Diante dessa queda evidente, alguns relatos da imprensa espanhola insinuaram que "uma boa oferta da Premier League poderia indicar o momento de sua saída" do Santiago Bernabéu, especialmente com o meio-campo do Real Madrid lotado de craques e a necessidade do time de obter um retorno financeiro com jogadores que não alcançaram a evolução esperada.