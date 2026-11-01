A ausência de Gavi na partida entre Barcelona e Deportivo Alavés gerou uma nova polêmica sobre a forma como o treinador alemão Hansi Flick tem lidado com o meio-campista andaluz, apesar da goleada conquistada pela equipe catalã, em uma forte resposta às suas duas derrotas diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid, e à recuperação do equilíbrio e da confiança.

O jornal catalão "Sport" afirmou: "O placar expressivo não impediu alguns veículos de imprensa de Madri de abrir um novo debate sobre as escolhas técnicas de Flick, e desta vez Gavi foi o centro da polêmica".

O meio-campista andaluz não atuou sequer por um minuto diante da equipe basca, o que foi usado para dirigir críticas à forma como Flick gerencia o time.

O jornal apontou que o assunto rapidamente se transformou em alguns veículos de imprensa de Madri, deixando de ser uma decisão técnica para se tornar a possibilidade da existência de uma fonte de tensão dentro do vestiário do Barcelona.

A rádio "Cadena SER" abordou a questão durante o programa "Carrusel Deportivo", onde foram levantados questionamentos diretos sobre o papel que Gavi ocupa atualmente nos planos do treinador alemão.

Miguel Martín Talavera, pela "Radio Marca", fez uma crítica direta a Flick, afirmando: "Diante das circunstâncias da atual temporada do Barcelona, houve diversas oportunidades de conceder minutos a Gavi e ajudá-lo a recuperar o ritmo de jogo".

Talavera acrescentou uma interpretação ainda mais contundente, afirmando: "A questão é que Flick não o considera adequado, e que não vai com a cara dele". Essa interpretação aponta para a suposição de uma falta de confiança do treinador no jogador, apesar de não haver dados suficientes para concluir que exista um problema pessoal entre as duas partes.

Do prêmio Golden Boy ao ostracismo

Por sua vez, a rádio "Cadena SER" apresentou a questão sob um título chamativo: "O que está acontecendo com Gavi? Do Golden Boy a sétimo entre os meias".

Essa abordagem reflete o foco no declínio do papel do jogador, que anteriormente havia se transformado em um dos principais símbolos da nova geração do Barcelona.

Flick esclarece os motivos de sua decisão

Hansi Flick foi obrigado a responder, após a partida, a uma pergunta feita pelo jornalista Santi Ovalle, da rádio "Cadena SER", sobre os motivos da não participação de Gavi na grande vitória.

O treinador alemão disse: "Precisamos fazer mudanças, e às vezes as circunstâncias não são as mesmas de antes da partida. Tínhamos Rodri, Frenkie e Fermín, e havia várias mudanças que precisavam ser feitas".

A resposta de Flick veio em um contexto puramente técnico, já que o treinador esclareceu que as circunstâncias da partida podem impor ajustes aos planos iniciais, e que ele dispõe de opções diferentes para realizar as substituições, não tendo expressado em nenhum momento falta de confiança em Gavi, nem insinuado a existência de um problema com o jogador.

A disputa pelas posições no meio-campo do Barcelona se intensifica, diante da presença de Rodri, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo e Marc Bernal, um grupo de jogadores que impõe a Flick decisões difíceis a cada rodada.

O momento da escalada da polêmica chama a atenção, já que surgiu depois de o Barcelona dar uma forte resposta dentro de campo, após duas derrotas dolorosas, mas parte da atenção se voltou rapidamente para a discussão sobre um suposto problema interno no time.