A jornada de Lionel Messi com a Argentina não foi um caminho forrado de ouro, mas sim uma longa saga de lágrimas, decepções e finais perdidas, antes de se transformar, em seus últimos anos, em uma história de glória inesquecível. Messi é a Argentina, e a Argentina é Messi, mas o caminho até essa verdade foi duro e longo, começou com um cartão vermelho e terminou com conquistas que tornaram seu nome imortal na história de seu país.

Em 2005, o início internacional de Messi foi mais parecido com um pesadelo; ele foi expulso poucos minutos depois de sua primeira participação diante da Hungria, após uma discussão com Vilmos Vanczák, e deixou o campo chorando, segundo informou o jornal espanhol "As".

E em 2006, seu nome brilhou na Copa do Mundo da Alemanha, e ele participou da goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro, mas o sonho terminou diante da Alemanha nas quartas de final, nos pênaltis, depois de Messi ter ficado no banco de reservas durante a prorrogação.

Então veio 2007, para ser a primeira de suas frustrações em finais, quando a Argentina perdeu para o Brasil por 3 a 0 na final da Copa América, apesar de Messi começar a se impor entre os grandes astros da seleção.

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E em 2010, Diego Maradona assumiu o comando da seleção, mas o Mundial terminou em desastre diante da Alemanha, com uma goleada por 4 a 0 nas quartas de final, em meio a duras críticas a Messi, que não conseguiu marcar e se viu mais uma vez sob a pressão da comparação com Maradona.

2011 não trouxe o alívio esperado, pois a Argentina se despediu da Copa América em casa diante do Uruguai nos pênaltis, aumentando as críticas dirigidas a Messi, e a relação entre o astro e a torcida chegou a uma de suas fases mais tensas.









E em 2014, Messi chegou mais perto do sonho do que nunca, e liderou a Argentina até a final da Copa do Mundo, mas perdeu para a Alemanha na prorrogação. Aquele foi outro momento doloroso, depois de falhar em repetir o feito de Maradona e levar seu país ao título.

Então veio 2015, com a derrota na final da Copa América para o Chile nos pênaltis, renovando os apelos exigindo sua saída da seleção.

Mas 2016 foi a gota d'água. A Argentina perdeu a final da Copa América Centenário para o Chile nos pênaltis, e Messi desperdiçou sua cobrança, antes de anunciar sua aposentadoria do futebol internacional, dizendo: "Acabou".

Messi voltou em 2018, mas o sonho foi adiado novamente. A Argentina caiu diante da França nas oitavas de final, em uma partida na qual Mbappé brilhou, enquanto o título da seleção permanecia distante de Messi.

E em 2019, veio uma nova decepção com a eliminação da Argentina diante do Brasil na semifinal da Copa América, apesar da contribuição de Messi com um gol e uma assistência ao longo do torneio.









Então chegou 2021, o ano da verdadeira virada. Scaloni deu a Messi um grupo de jogadores capazes de fazer a diferença ao seu redor, e veio o momento da explosão no Maracanã, quando ele liderou a Argentina à vitória sobre o Brasil e à conquista da Copa América, para colher seu primeiro grande título com a seleção. E meses depois, acrescentou um novo título com a vitória sobre a Itália em Wembley.

E em 2022, a lenda se completou. Messi liderou a Argentina à Copa do Mundo no Catar, em uma das maiores finais da história do torneio, para realizar o sonho que o perseguiu durante toda a sua carreira e colocar-se definitivamente em um patamar lendário dentro de seu país.

Então veio 2024, para que Messi acrescentasse um novo título da Copa América, depois de a Argentina superar a Colômbia na final, tornando o grupo de Scaloni mais ligado ao astro argentino do que nunca.

Já 2026 foi o último capítulo da história; pois Messi, aos trinta e nove anos, disputou uma final lendária diante da Espanha, e liderou a Argentina até a prorrogação em sua última jornada com a seleção, antes de encerrar sua carreira internacional deixando para trás um legado que não se apaga.

Das lágrimas do primeiro cartão vermelho às lágrimas da glória, e de um jogador cuja saída da seleção era exigida a um capitão que carregou a Argentina sobre os ombros, Messi escreveu uma das histórias mais duras e inspiradoras da história do futebol.



