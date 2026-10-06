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imago-sport-1082245952.jpgJoan Gosa
Traduzido por

A guerra dos grandes começou cedo: Barcelona e Real Madrid perseguem "joia alemã"

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15 anos de idade

Nico Ilišević, a jovem joia alemã que defende o Eintracht Frankfurt, entrou no radar de vários dos grandes clubes europeus, com destaque para Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Milan e Inter, diante das atuações marcantes que o jogador vem apresentando apesar de ter apenas 15 anos.

De acordo com o que noticiou a "Sky Sport Alemanha", o Barcelona acompanha de perto a evolução de Ilišević, dentro da estratégia do clube de buscar jovens talentos capazes de chegar aos mais altos patamares, enquanto o jogador também é monitorado por vários gigantes do continente que buscam fechar o negócio antecipadamente.

Ilišević, que joga com o pé esquerdo, se destaca pela capacidade de atuar em mais de uma posição ofensiva, além de representar a seleção da Alemanha sub-17 apesar da pouca idade, um indício do rápido progresso que conquistou ao longo dos últimos anos.

O jogador se juntou à academia do Eintracht Frankfurt em 2018, vindo do VfR Goldbach, antes de fazer sua estreia pela equipe sub-17 quando tinha treze anos, para depois subir, aos 14, à participação com a equipe sub-19.

Eintracht se movimenta para definir seu futuro

O Eintracht sabe o tamanho do interesse que cerca sua jovem joia, por isso o clube se moveu antecipadamente para mantê-lo, após anunciar no verão passado a assinatura de um contrato de longa duração com Ilišević, sem revelar na ocasião os detalhes e a data de conclusão do acordo.

Segundo a "Sky Sport Alemanha", o contrato ganha ainda mais importância com o jogador completando 16 anos no fim de outubro, quando o acordo atual se transformará em um contrato profissional, o que dá ao clube uma oportunidade maior de garantir sua permanência e traçar um plano claro para seu desenvolvimento.

O Eintracht deseja integrar Ilišević gradualmente ao ambiente do time principal, preparando o terreno para lhe dar a chance de aparecer entre os profissionais e convencê-lo de que seu futuro próximo pode estar em Frankfurt.

Por outro lado, o Barcelona segue monitorando o jogador, em meio a uma forte concorrência dos grandes clubes europeus, fazendo com que o talento de Ilišević, que ainda não completou 16 anos, se transforme em um dos nomes com acompanhamento crescente dentro do mercado de jovens talentos do continente.

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