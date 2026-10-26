Depois de semanas difíceis vividas pelos jogadores do Real Madrid após a derrota no dérbi da capital para o Atlético de Madrid, a vitória sobre o Barcelona no estádio Camp Nou mudou o rumo do time merengue e deu aos comandados do técnico José Mourinho um grande impulso moral, que se refletiu claramente em suas interações e mensagens nas redes sociais.

Durante a entrevista coletiva que se seguiu ao clássico, Mourinho ressaltou repetidamente a importância da união e da coesão do elenco, especialmente após a derrota para o Atlético de Madrid, que levantou questionamentos sobre a capacidade do Real Madrid de superar seus problemas e voltar a competir com força.

Depois de conquistar os três pontos diante do Barcelona, os jogadores do Real Madrid fizeram questão de mostrar sua união por meio da publicação de vídeos, fotos e mensagens comemorativas em suas contas nas redes sociais, transformando o vestiário no centro das atenções dos torcedores, especialmente com a troca de elogios e brincadeiras entre os jogadores após a valiosa vitória.

Mbappé e Diomandé

Kylian Mbappé e o zagueiro Diomandé estiveram entre os principais nomes que protagonizaram a cena dentro do vestiário do Real Madrid, depois de os dois jogadores viverem um momento especial após a vitória sobre o Barcelona, que refletiu a natureza da relação que os une.

Mbappé disse sobre o companheiro: "Ele é meu irmão", ao que Diomandé respondeu: "Ele é meu irmão mais novo", em uma troca de palavras que chamou a atenção dos seguidores e mostrou a proximidade entre os jogadores após uma das partidas mais importantes da temporada.

Esse momento ocorreu em meio ao clima de festa vivido pelos jogadores do Real Madrid após o triunfo sobre seu rival tradicional, depois de o time conseguir superar o período difícil que se seguiu à derrota no dérbi e recuperar a confiança graças à vitória no estádio Camp Nou.

Arda Güler recebe elogios dos companheiros

Entre os jogadores que receberam grande atenção nas redes sociais esteve o turco Arda Güler, que se tornou um dos elementos importantes do elenco do Real Madrid, diante da evolução que seu papel teve dentro do time desde que passou a ter mais oportunidades na equipe titular.

Güler mostrou suas qualidades durante o clássico, recebendo elogios dos companheiros que acompanharam seu desempenho de perto e demonstraram sua apreciação pelo que ele vem apresentando no time merengue.

Marc Cucurella dirigiu uma mensagem ao jogador turco, na qual escreveu: "Você joga muito", em um comentário marcante sobre sua presença cada vez maior e sua influência dentro de campo.

Cucurella não foi o único a reagir ao desempenho de Güler, já que Thibaut Courtois e Álvaro Carreras também participaram dos elogios, utilizando emojis de fogo nas redes sociais, em sinal de admiração pelo nível apresentado pelo jogador turco.

Essas interações refletem a posição que Güler começou a ocupar dentro do vestiário, especialmente por sua capacidade de agregar qualidade técnica e contribuir na movimentação do jogo, o que o torna um dos nomes com os quais o Real Madrid conta para a próxima etapa.

Uma enxurrada de mensagens de admiração

Mbappé foi um dos principais destaques do clássico, depois de marcar os dois gols do Real Madrid contra o Barcelona, desempenhando um papel decisivo na conquista dos três pontos e tornando-se figura central nas comemorações dos jogadores do time merengue após a partida.

O atacante francês recebeu uma enxurrada de mensagens de elogio dos companheiros, que celebraram seu brilho e sua capacidade de fazer a diferença no grande confronto.

Arda Güler escreveu para Mbappé: "Incrível", expressando sua admiração pelo que o atacante francês apresentou durante a partida, enquanto Konaté optou por provocá-lo com a frase: "Você é muito ruim", em um comentário irônico que fez parte do clima de brincadeira entre os jogadores após a vitória.

Álvaro Carreras e Rodrygo também entraram na lista dos que enviaram parabéns, dirigindo mensagens a Mbappé que incluíam frases de elogio, entre elas: "Você é o melhor" e "O melhor, primo", em expressão de apreço por seu desempenho decisivo diante do Barcelona.

Vinícius Júnior não ficou de fora da cena, interagindo com o companheiro francês por meio de uma série de emojis de fogo, somando-se à onda de celebração que cercou Mbappé após ele marcar os dois gols da vitória no clássico.

Bellingham envia uma mensagem de alerta apesar da comemoração

Já Jude Bellingham optou por comemorar a vitória sobre o Barcelona de uma forma que trazia em si uma mensagem de alerta, apesar do clima positivo que dominou os jogadores do Real Madrid após o fim da partida.

O meio-campista inglês publicou uma mensagem em sua conta no Instagram, na qual disse: "Vencemos a batalha, mas a guerra continua", em referência ao fato de que a vitória no clássico representa um passo importante, mas não significa que a missão acabou ou que o time garantiu seus objetivos nesta temporada.

A mensagem do jogador inglês não passou sem a reação dos companheiros, já que Vinícius elogiou seu desempenho e escreveu que ele jogou "de forma incrível", usando uma expressão em português que indica grande admiração pelo que ele apresentou na partida.

Cucurella também dirigiu uma mensagem de elogio a Bellingham, na qual escreveu: "Que jogador habilidoso você é!", enquanto Palacios, seu ex-companheiro no Fulham, participou da interação com a frase: "Número 1", em expressão de apreço por seu nível.