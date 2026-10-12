A crise do Real Madrid com a arbitragem já não se resume a protestos pontuais dentro das quatro linhas, mas se transformou em uma guerra de declarações e em uma estratégia sistemática que preocupa a Federação Espanhola de Futebol.

Em meio a essa escalada, o ex-árbitro internacional Iturralde González veio a público com declarações contundentes, nas quais colocou os pingos nos is, acusando a comissão técnica do Real Madrid, comandada por José Mourinho, de criar deliberadamente um clima tenso antes, durante e depois de cada partida.

Iturralde disse, em sua análise na rádio espanhola "Cadena SER": "Isso já acontecia na minha época. É uma estratégia adotada pela comissão técnica do Real Madrid para criar tensão antes, durante e depois das partidas".

Estratégia calculada

A tensão entre o Real Madrid e o comitê de arbitragem cresce de forma inédita, em meio a críticas ferozes dirigidas pelo clube merengue às decisões arbitrais em cada rodada, acompanhadas de pressão da torcida e da imprensa sobre os árbitros.

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Iturralde, hoje analista de arbitragem, entende que o que acontece não é obra do acaso, mas um trabalho calculado que busca consolidar uma imagem estereotipada que sirva aos interesses do clube.

E explicou: "Eles querem difundir uma narrativa falsa e fazer sua torcida acreditar que são injustiçados e que todos estão contra o Real Madrid".

O ex-árbitro acrescentou que a mudança no comportamento dos jogadores do Real Madrid ficou evidente em comparação com a temporada passada, apesar de não haver grandes alterações no plantel.

E esclareceu: "O Real Madrid não fez grandes mudanças em seus jogadores entre o ano passado e este ano, mas todos eles vão reclamar de cada falta e de cada lateral".

E apontou: "Com Ancelotti isso acontecia, e Xabi Alonso e Arbeloa não faziam isso, mas eles fazem com Mourinho. Isso foi estudado e trabalhado".

Criar tensão

Iturralde não hesitou em dirigir a acusação diretamente ao treinador português, descrevendo-o como um especialista nesse jogo psicológico.

E disse: "Mourinho é um profissional em criar tensão, e com o caso Negreira ainda sem solução, a polêmica aumenta. O Clássico é em duas semanas e temos um profissional em criar tensão como Mourinho. Ele fez isso em Portugal, na Itália e na Inglaterra. Ele joga com esses métodos, não é nada novo".

O analista de arbitragem relacionou essa escalada intencional à aproximação da data do aguardado Clássico, coincidindo com a continuidade da polêmica em torno do caso Negreira, que lança sombras sobre a integridade da arbitragem espanhola e aumenta a sensibilidade de cada decisão.









Preocupação dupla

Por sua vez, o jornalista Javier Herráez revelou que o Real Madrid, no dia seguinte à partida contra o Villarreal, continua convencido de que a arbitragem foi contra o clube, mas apontou ao mesmo tempo que existe uma preocupação interna real no clube quanto ao nível técnico da equipe, que não corresponde às expectativas.

No mesmo contexto, o comunicador Antón Meana, apresentador do famoso programa "Carrusel", questionou quais são as verdadeiras prioridades de Mourinho em sua nova passagem pelo Real Madrid, dizendo: "Mourinho veio para cá para que o Real Madrid jogue um futebol melhor, mas também para que o caso Negreira siga sendo tema de discussão diária".

Meana encerrou com um conselho direto ao treinador português: "Ele deveria se preocupar mais com a forma como a equipe joga do que com a forma como sua equipe é arbitrada".







