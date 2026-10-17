Rodri se mostrou satisfeito por marcar seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, na vitória sobre o Real Betis por 5 a 2, no estádio La Cartuja, em uma partida que o meio-campista descreveu como um dos confrontos mais difíceis do Campeonato Espanhol, apontando que a equipe possui grande poder ofensivo, mas precisa melhorar o desempenho defensivo antes de uma semana decisiva, com jogos contra o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

Rodri declarou após a partida: "Estou muito feliz com esta vitória. Este é um dos estádios mais difíceis do campeonato, e o Real Betis vive um bom momento e fez uma grande partida. Estou feliz com meu gol, que nos deu um pouco de tranquilidade no momento em que mais sofríamos".

O meio-campista acrescentou: "A equipe está mostrando seu potencial ofensivo, mas sofremos muitos gols, e é aí que podemos melhorar".

O gol de Rodri veio em um momento importante, depois que o Real Betis conseguiu voltar ao jogo, dando ao Barcelona um novo impulso no caminho para definir a partida e, ao mesmo tempo, celebrando seu primeiro gol com a camisa da equipe catalã.

Rodri elogia Lamine Yamal

Rodri elogiou o gol de abertura de Lamine Yamal, considerando que aquilo que o jovem craque apresenta já se tornou algo habitual, mas destacou que seu valor não se limita às habilidades individuais e à capacidade de fazer a diferença.

Ele disse: "O gol do Lamine? Estamos acostumados com isso. Não há nada a dizer, jogadores desse nível fazem a diferença".

E completou: "Mas também presto atenção nas outras coisas que ele agrega ao jogo, como o trabalho e a solidariedade com o resto da equipe. Ele entrou um pouco num clima de provocação, mas não sei até que ponto".

Confrontos contra Paris e Real Madrid

O meio-campista falou sobre a próxima semana, que reserva ao Barcelona dois duelos de peso, contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e, depois, contra o Real Madrid no clássico do Campeonato Espanhol, garantindo que a equipe está preparada para encarar os dois desafios.

Rodri afirmou: "Tento dar o meu melhor pela equipe. Estamos prontos para a próxima semana, vamos enfrentar o atual campeão da Liga dos Campeões e o nosso maior rival. Estamos motivados".