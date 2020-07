A Glória Eterna: onde assistir à série sobre o Flamengo campeão da Libertadores?

A CONMEBOL vai lançar seis capítulos sobre a conquista do Rubro-Negro, com entrevistas e imagens inéditas

"A Glória Eterna", minissérie da CONMEBOL Libertadores sobre a conquista do segundo título do Flamengo na competição sul-americana, estreia nesta terça-feira (14), com a liberação dos dois primeiros capítulos.

A série, produzida pela CONMEBOL em parceria com a FC Diez Media (também responsáveis por "23/11 - Glória Eterna ao ", com detalhes da final da Libertadores 2019 e "Gre-Nal da América, o Filme" sobre o primeiro clássico entres as equipes pelo campeonato sul-americano, disputada na Fase de Grupos de 2020), tem, ao todo, seis capítulos, que serão emitidos sempre às terças em 14, 21 e 28 de julho, de dois em dois.

O QUE É

Com imagens, entrevistas, trilha sonora exclusiva com beats de Sain, filho Marcelo D2, a série conta a história da conquista do Flamengo desde a partida de estreia do Flamengo na competição, passando pelo título de 1981 e por todas as participação do no torneio, até a grande final de 2019, contra o , em que se consagrou bicampeão da América.

O primeiro capítulo foca no título inédito de 81 e nas outras 13 participações, enquanto os outros cinco acompanham toda a trajetória da segunda conquistas, em 2019, até a festa na chegada ao Rio de Janeiro, já com a taça em mãos.

QUEM PARTICIPA DA SÉRIE

Mostrando os bastidores da conquista flamenguista, a série conta com entrevistas exclusivas de personagens do Flamengo. Entre os nomes estão Gabigol, Jorge Jesus, Bruno Henrique, Diego Alves, Rafinha, Ribeiro e até mesmo o ídolos da Nação Zico e Mozer.

ONDE ASSISTIR

Todos os seis capítulos da série estarão disponíveis no Facebook oficial da CONMEBOL. No , vão ser liberados às 21h30 (de Brasília), mesmo horário que na e no . Para , , e 20h30 e para , e , às 19h30 sempre horário locais.

"Sem dúvida, esta minissérie nos fará desfrutar da grande paixão do nosso futebol e contará ao mundo inteiro essa forma especial que temos de viver o esporte na América do Sul", declarou Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL .