O Barcelona sofreu um golpe logo no início diante do Atlético de Madrid, ao levar um gol aos nove minutos do confronto entre as duas equipes no estádio Metropolitano, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, em meio a uma clara confusão defensiva que provocou a irritação do goleiro Joan García em relação a seu companheiro português João Cancelo.

Segundo informou a rádio espanhola Cadena SER, o Atlético de Madrid começou a partida com forte pressão ofensiva, e Julián Álvarez quase abriu o placar aos cinco minutos, depois de ficar cara a cara com Joan García, mas falhou ao tentar driblar o goleiro catalão, que defendeu sua tentativa com maestria.

A segunda ameaça não demorou, já que Marc Pubill subiu para um cruzamento e cabeceou na trave, antes de o Barcelona responder com uma tentativa de Pedri que bateu na trave, fazendo o confronto entre as duas equipes esquentar nos primeiros minutos.

Aos nove minutos, o Atlético de Madrid conseguiu traduzir sua superioridade no gol da vantagem, depois que Álvarez enviou um cruzamento rasteiro bem colocado pelo lado direito, que foi recebido por Giuliano Simeone com uma finalização direta de dentro da área, mandando a bola para as redes do Barcelona, aproveitando a clara confusão na organização defensiva da equipe catalã.

As câmeras da transmissão televisiva do canal Movistar+ revelaram um momento de irritação de Joan García em relação a João Cancelo, por causa de suas movimentações e de sua atuação defensiva no início da partida, já que as expressões e os gestos do goleiro demonstraram seu descontentamento com os erros cometidos por seu companheiro nas áreas avançadas do campo.

As críticas não pararam por aí, pois Luis Flaquer, comentarista da partida pela rádio Cadena SER, descreveu a atuação de Cancelo como "muito ruim", apontando para a continuidade de seus erros mesmo após a vantagem do Atlético de Madrid, enquanto José Mari Bakero foi além, considerando que o Barcelona apresentava seu pior primeiro tempo nesta temporada.

Bakero afirmou que a atuação da equipe catalã parecia completamente desconexa, o que se refletiu na fragilidade da organização defensiva, acrescentando que a linha de trás sofria de forma evidente diante da pressão ofensiva dos donos da casa.

A crise defensiva do Barcelona se deve, em parte, às escolhas de Hansi Flick, que apostou em Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo na linha de trás, apesar de Andreas Christensen e Eric García terem recebido o aval médico para participar.

O treinador alemão preferiu não escalar a dupla como titular, por não estarem com a preparação física completa, e optou pela mesma formação defensiva que disputou o confronto com o Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa, que terminou com a vitória do Barcelona por 3 a 0 no estádio Camp Nou.

Essa decisão pareceu colocar a defesa do Barcelona sob um teste difícil desde os primeiros minutos, depois que o Atlético de Madrid aproveitou os espaços e os erros na linha de trás, garantindo a si mesmo uma vantagem precoce em um dos principais confrontos da rodada.