Segundo o jornal espanhol "Sport", Eli Junior Kroupi, atacante do Bournemouth de 20 anos, prefere se transferir para o Barcelona em detrimento das outras opções que tem à disposição, principalmente Paris Saint-Germain e Arsenal, que acompanham sua situação com o objetivo de tentar contratá-lo.
O jornal explicou que Kroupi tem um interesse especial em vestir a camisa do clube catalão e destacou que o Barcelona já havia acompanhado sua evolução durante a última janela de transferências de verão. Seu nome continua entre as opções analisadas por Deco, diretor esportivo do clube, para reforçar o ataque no futuro.
Essas informações coincidem com o que revelou o jornalista britânico David Ornstein durante participação no podcast "The Athletic FC". Segundo ele, o atacante francês pensa em deixar a Premier League quando decidir dar o próximo passo na carreira.
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Isso pode dar a Barcelona e Paris Saint-Germain uma vantagem sobre os clubes ingleses interessados no jogador, embora Ornstein não tenha confirmado que o atleta já tenha definido sua escolha em favor do clube catalão. Bournemouth fecha a porta. Por outro lado, o possível desejo do jogador de mudar de ares parece insuficiente para facilitar a negociação, diante da posição do Bournemouth, que não planeja abrir mão de seu atacante na próxima janela de transferências de inverno e considera sua permanência uma parte importante de seu projeto esportivo.
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Marco Rose, técnico da equipe inglesa, afirmou: "Não planejamos vender em janeiro. Isso não está nos nossos planos. No momento, tudo o que se fala não passa de rumores e barulho". O contrato de Kroupi com o Bournemouth vai até junho de 2030, o que dá ao clube inglês uma posição forte diante das tentativas de negociação, sem qualquer necessidade de pressa para definir seu futuro.
De acordo com estimativas divulgadas pela imprensa britânica, o Bournemouth pode pedir cerca de 100 milhões de libras esterlinas para aceitar sua saída, valor que pode representar um grande obstáculo para o Barcelona diante de sua situação econômica.
Uma contratação para o futuro
O atacante da seleção francesa se tornou um dos nomes de destaque no mercado de talentos europeu graças à pouca idade, ao faro de gol e à versatilidade para desempenhar diferentes funções ofensivas, características que se encaixam na estratégia do Barcelona de atrair jogadores capazes de agregar a médio e longo prazo.
Segundo informações publicadas pelo "Sport" com base no site francês "Foot Sur7", Kroupi deseja recuperar seu melhor nível nesta temporada antes de pensar em trocar de clube, com a possibilidade de avaliar seu futuro no próximo verão.
Embora o Arsenal tenha maior poder financeiro e o Paris Saint-Germain mantenha o interesse no jogador, sua possível preferência pelo Barcelona pode dar a Deco um trunfo importante na disputa por sua contratação, ainda que o valor esperado da negociação continue sendo um grande desafio para o clube catalão.
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