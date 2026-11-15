A França volta aos triunfos diante da Turquia e dispara na liderança do grupo

Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção da França arrancou uma importante vitória sobre a visitante Turquia, por dois gols a um, na partida que reuniu as duas equipes neste domingo, pela sexta rodada da Liga das Nações da Europa.

Publicidade

Os gols da França foram marcados por Amirhan Toptchu (49 minutos, contra), e Elye Junior Kroupi, aos 80 minutos, enquanto o único gol da Turquia foi anotado por Abdülkerim Bardakcı (90 minutos).

A seleção francesa elevou sua pontuação para 13 pontos na liderança do grupo, enquanto a Turquia permaneceu sem pontos na última colocação.

A França havia perdido na rodada passada para a Itália por três gols a um, enquanto a Turquia sofreu a derrota diante da Bélgica por dois gols a um.

As duas seleções já haviam se enfrentado na primeira rodada da fase de grupos da edição atual, e a seleção francesa conquistou a vitória por um gol a zero, na partida que foi disputada no estádio da seleção turca.

Publicidade Publicidade

A seleção francesa entrou na partida com um único objetivo, que era a vitória, especialmente após a derrota por 3 a 1 para a Itália anteriormente.

Tópicos relacionados

A seleção francesa estava quase certa de sua classificação para as quartas de final, mas almejava liderar o grupo.

A França dominou rapidamente o andamento da partida, tendo algumas oportunidades promissoras logo no início por meio de Charki (aos 13 minutos), Rabiot (aos 14 minutos), e Mbappé, de volta de lesão, que obrigou o goleiro da seleção turca, Berke Özer, a defender com maestria uma bola em cima da linha do gol (aos 15 minutos).

Publicidade

Os franceses desfrutaram de vários períodos de domínio, alternando entre os contra-ataques e a posse de bola calculada.

Kylian Mbappé, que representava uma ameaça constante sempre que tinha oportunidade, aproveitou as brechas na defesa turca, mas o goleiro defendeu sua finalização (aos 34 minutos), enquanto Maignan salvou seu gol com maestria no primeiro ataque turco, uma finalização de Yüksek (aos 35 minutos).

Publicidade

Por outro lado, Özer estava em total concentração, como ficou evidente em sua defesa à tentativa de Olise (aos 38 minutos), enquanto um gol de Mbappé foi anulado por impedimento (aos 39 minutos).

A França fez a diferença no segundo tempo

A França dominou o andamento da partida, pareceu representar uma ameaça e a controlou bem, ainda assim teve que ter cuidado com os turcos, que também eram capazes de criar oportunidades na área adversária. Os jogadores do meio-campo decepcionaram os defensores franceses em alguns momentos no que diz respeito à defesa.

Publicidade

No ataque, Mbappé dissipou todas as dúvidas sobre sua condição física, mas o jogador do Real Madrid, assim como Olise e Barcola, ainda estava um pouco impreciso no último terço do campo.

Após o intervalo, Guillaume Restes substituiu Mike Maignan, lesionado, na meta. E a França logo abriu o placar. De um escanteio cobrado por Charki, Rabiot desviou a bola de cabeça na primeira trave. Pressionado por Barcola e Jakité, Toptchu mandou a bola contra seu próprio gol.

Publicidade

Güler, jogador do Real Madrid, que teve um gol anulado por impedimento, comandava claramente sua equipe, mas sofreu repetidamente com a defesa da seleção francesa, cujo desempenho foi um pouco oscilante em alguns momentos, mas estava bastante concentrada quando a bola estava em posse do ex-jogador do Fenerbahçe.

Zinédine Zidane também fez alterações em sua escalação, acionando Camavinga e Elye Junior Kroupi, enquanto Özer salvava seu gol de várias oportunidades claras.

Publicidade

O goleiro turco conseguiu defender outra finalização, primeiro de Mbappé (aos 64 minutos), depois de Kroupi (aos 67 minutos).

A seleção francesa teve dificuldades para ampliar sua vantagem e esteve sempre sob a ameaça do empate. Vale ressaltar que os atacantes franceses não aproveitaram os vários espaços deixados pela defesa turca, como o contra-ataque rápido que Mbappé executou mal (aos 76 minutos).

Publicidade

Camavinga tentou finalizar de longa distância, mas sua finalização passou ao lado da trave (aos 77 minutos).

Elye Junior Kroupi marcou o segundo gol em sua segunda partida pela seleção francesa. Charki passou a bola ao jogador do Bournemouth dentro da área, e o atacante a mandou às redes de Özer, que pareceu um pouco confuso (2 a 0).

Publicidade

O placar não terminou por aí, já que Bardakcı diminuiu a diferença nos momentos finais da partida, marcando um gol de cabeça em um escanteio cobrado por Güler.

A defesa francesa estava desconcentrada nesse gol, e Zidane não ficou nem um pouco satisfeito.

Publicidade

Vale lembrar que a seleção francesa conhecerá seu adversário nas quartas de final da Liga das Nações da Europa no sorteio da próxima sexta-feira.