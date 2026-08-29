Rodri impôs sua influência rapidamente no Barcelona, depois de participar pela primeira vez com a camisa do time durante o confronto contra o Athletic Bilbao, apesar de não ter feito uma pré-temporada suficiente, passando a mudar a configuração do meio-campo e conceder ao time um maior controle.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Rodri embarcou em um trem que segue em velocidade máxima, já que passou apenas uma semana desde sua apresentação como jogador do Barcelona, antes de registrar sua primeira aparição com o time na quinta-feira, apesar de ter feito uma pré-temporada extremamente limitada.

A estreia de Rodri contou com a expectativa habitual reservada aos grandes astros, já que o estádio explodiu com sua entrada aos 62 minutos, antes de iniciar sua participação à sua maneira, quando seu primeiro toque foi um salto vigoroso no meio-campo para cortar uma bola aérea.

Aquele foi um começo que confirmou a personalidade de um jogador dominante, descrito por Flick como um "líder nato", antes de se transformar rapidamente no eixo de sustentação do time.

Os primeiros minutos de Rodri mostraram que ele possui a presença dos grandes meio-campistas clássicos, já que o jogador demonstrou uma estrutura física e presença marcantes, e sua presença dentro de campo logo se refletiu em seus companheiros, especialmente nos jogadores do meio-campo.

Flick apostou em Rodri, Pedri, Fermín López e Olmo, fazendo com que o Barcelona passasse a jogar com um único eixo de meio-campo tradicional em vez da habitual dupla de volantes.

Rodri assumiu a função de único volante, tornando-se o primeiro e único receptor necessário para ultrapassar as linhas do adversário, com o Barcelona apostando no esquema 4-3-3 na construção de jogo a partir da defesa.

A movimentação mais chamativa foi o avanço espontâneo de Pedri para uma posição mais adiantada no campo, enquanto Fermín López e Olmo trocaram de posições entre si.

Adama e Lamine Yamal contribuíram para o equilíbrio dentro do time ao dar mais amplitude ao Barcelona, e essa fórmula deu certo, sendo dela que veio o segundo gol, após uma bela exibição de troca de passes, que se acelerou ainda mais quando a bola chegou a Adama.

Um cruzamento de Adama terminou nos pés de Fermín López, que aproveitou um erro grosseiro de Laporte para marcar seu terceiro gol nesta temporada.

O Barcelona se limitou a marcar dois gols porque Unai Simón foi o melhor jogador da partida, mas mais uma vez provou ser um time avassalador ofensivamente.

Força ofensiva sem um atacante de ofício

O início da atual temporada testemunhou duas das mais de 5 partidas do Barcelona em termos de gols esperados criados pelo time no Campeonato Espanhol desde a chegada de Hansi Flick.

Esse número reflete as capacidades ofensivas do time catalão, que disputou as primeiras rodadas sem contar com um atacante de ofício titular e, mesmo assim, registrou duas partidas entre as mais produtivas em termos de volume e qualidade de chances desde que o técnico alemão assumiu o comando técnico.

A presença de Rodri reforça a ideia do Barcelona coletivo, cujos gols devem se distribuir mais entre seus jogadores, apesar de Raphinha, que desempenha o papel de atacante de ofício, ter começado com força e já ter marcado 3 gols.

Espera-se que a influência de Rodri apareça nas duas áreas, e ele já transferiu ao Barcelona, durante o confronto contra o Athletic Bilbao, a sintonia que tinha com Cubarsí nas fileiras da seleção espanhola.

O Barcelona manteve, até agora, a meta invicta nas duas primeiras rodadas, enquanto Flick continua a enfatizar a necessidade de o time impor um maior controle nesta temporada.

Flick disse após a vitória: "Todos estão felizes por Rodri jogar conosco. Ele é o jogador ideal para nós e para o nosso estilo".

Com a chegada do ex-jogador do Manchester City, o Barcelona conseguirá manter a posse de bola por períodos maiores e não precisará da presença constante de Pedri na base da construção de jogo.

Flick não vê nenhum problema na compatibilidade entre os jogadores, enquanto Rodri sente grande entusiasmo em relação ao que viu até agora no Barcelona.



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